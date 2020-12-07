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Бесплатный футбольный симулятор PES 2021 вышел на всех платформах

Текст:   Богдан Бобров
07.12.2020,  
16:45
Фото: Konami Фото: Konami
Фото: Konami

Компания Konami объявила о выпуске футбольного симулятора eFootball PES 2021 с приставкой LITE в названии. Проект доступен на ПК, а также на консолях Sony и Microsoft старых и новых поколений.

Отличие данной версии в условно-бесплатной модели распространения. При этом игрокам доступен режим myClub - аналог FIFA Ultimate Team от конкурентов EA.

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В локальном матче или кооперативе можно поиграть за пять клубов: "Барселона", "Бавария", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Игроки обоих версий будут соревноваться на одних и тех же серверах, поэтому авторы обещают, что не будет никаких проблем с подбором соперников.

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Фото: EPA-EFE/JOHN TAGGART
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