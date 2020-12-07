Как студенту, не выходя из дома, в условиях онлайн-учебы, найти отличную практику или стажировку в классной компании?

Способ есть: зайти на онлайн-платформу "Профстажировки 2.0" - совместный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Общероссийского народного фронта. Особо активные могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе студенческих работ.

- Проект "Профстажировки 2.0" объединяет студентов, вузы, работодателей и привлекает молодых людей к решению практических задач, - отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. - Такие проекты традиционно привлекают инициативных и талантливых молодых людей, которые готовы проявить свои знания и умения, поставить цель и добиться желаемого результата.

Уже прошли две волны конкурса, победителями стали более тысячи студентов российских вузов, колледжей и техникумов. Они лучше всех справились с заданиями от разных компаний и получили приглашение на практику или стажировку. Сейчас на платформе проекта размещено около 5 тысяч кейсов от почти полутора тысяч работодателей. По словам гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, проект стал востребованным инструментом дистанционного образования.

- Некоторые студенты проявили необычайную активность: 12 ребят стали победителями сразу двух волн конкурса, а 8 участников второй волны решали по 2 кейса и тоже стали победителями, - рассказал Комиссаров.

Среди победителей студенты из 56 регионов страны. Они будут проходить практики и стажировки в 164 компаниях. Среди работодателей, по кейсам которых больше всего победителей, Общероссийский народный фронт, "Группа ГАЗ", "Сахалин Энерджи", "Почта России" и ДОМ.РФ.

Стажировка для студентов, в том числе дистанционная, - повод познакомиться с организацией, проникнуться ее корпоративным духом

Но не только студенты будут получать новые знания и навыки. Эксперты "Профстажировок" научат коллег проводить онлайн-стажировки. К выпуску готовится специальное руководство для работодателей. В основе - опыт ведущих компаний - партнеров проекта по организации полноценной стажировки для студентов в дистанционном формате. Хедхантеры (специалисты по работе с персоналом) компаний - партнеров конкурса "Профстажировки 2.0" поделятся лучшими практическими решениями и наработками, как провести удаленную стажировку, но при этом с максимальным "погружением" стажеров в рабочий процесс. Советы и правила будет легко адаптировать под любой тип бизнеса.

- Партнеры - работодатели нашего проекта, организуя дистанционные стажировки для победителей, показали интересный опыт работы со студентами. Мы решили внимательно изучить эти практики и собрать их в некий гайдлайн - методическое пособие, - рассказал руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Семин. - Кроме конкретных решений в него войдут истории трудоустройства наших победителей, прошедших дистанционные стажировки и практики, а также комментарии руководителей департаментов по работе с персоналом.

Вот что рассказали некоторые из них.

Директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Алексей Первенцев отметил, что вынужденный переход всего мира в онлайн имел много положительных последствий. Это заметно в том числе при работе с молодыми специалистами: масштабные федеральные проекты теперь не ограничены территориально и могут охватить ребят по всей стране.

- Например, победители проекта "Профстажировки 2.0", которые раньше смогли бы пройти бы у нас практику, только находясь в Москве или Воронеже, теперь могут делать это из любого региона, - говорит эксперт. - Они получили полноценный практический опыт, ценную строчку в резюме и вошли в наш кадровый резерв. Мы будем рассматривать их в дальнейшем на оплачиваемые стажировки и начальные позиции.

Стажерам Страхового Дома ВСК в рамках дистанционной стажировки предоставили виртуальные рабочие места - ноу-хау в удаленном формате работы.

- Оба стажера после месяца стажировки в августе получили предложение о ее продлении до конца 2020 года. Ребята согласились и сейчас успешно работают, -комментирует руководитель блока общих и административных вопросов компании Татьяна Осекина.

Стажировка для студентов, в том числе дистанционная, - повод познакомиться с организацией, проникнуться ее корпоративным духом, это возможность для отличного старта карьеры в крупной компании. Многие работодатели предлагают собственные уникальные системы работы со студентами-победителями как на этапе решения кейсов, так и в рамках стажировок.

- Мы начали знакомить студентов с компанией еще до завершения этапа приема работ на конкурсе: организовали для всех виртуальную экскурсию на остров Сахалин и проект "Сахалин-2", - рассказал начальник отдела обеспечения персоналом нефтегазовой компании "Сахалин Энерджи" Сергей Коровин. - Ребята узнали о корпоративной культуре компании и возможностях развития в наших проектах со стартовых позиций. А когда мы получили решения от всех конкурсантов, наши эксперты организовали для них индивидуальную обратную связь в режиме видеочатов. Победителям же предложили пройти уникальные тесты на анализ числовой и вербальной информации, а также личностный опросник. Как правило, подобные тесты компании проводят на собеседованиях. Так что ребята получили шанс попробовать себя в роли реального кандидата. Каждый смог увидеть свои сильные стороны и определить зоны развития - то, с чем важно работать уже сейчас, чтобы быть конкурентным на рынке труда.

Комментарий

Ольга Запасник, начальник отдела практики и трудоустройства Московского финансово-юридического университета МФЮА:

- Подготовка высококвалифицированных кадров, адаптированных к запросам работодателей, - это главный приоритет университета МФЮА. Сейчас вуз насчитывает более 380 организаций-партнеров, где студенты проходят производственную и преддипломную практики.

Ряд компаний выставляет конкретные требования, чтобы в ходе практики подготовить выпускников к дальнейшей работе с учетом специфики организации. Университет учитывает такие запросы и заранее готовит студентов к ответственной работе, стараясь дать максимум практических навыков в ходе обучения. Обязательным требованием является утверждение организацией программы практики, то есть тех навыков и компетенций, которые должен освоить студент, чтобы стать конкурентоспособным специалистом.

Некоторые организации обращаются в отдел практики МФЮА и уточняют, специалистов каких профилей мы готовим, и потом выбирают необходимые направления для решения своих задач с помощью привлечения молодых и сообразительных студентов. Недавно инвестиционная консалтинговая компания "Группа Присяжнюка. Управление Инвестициями" запросила студентов колледжа МФЮА по направлению бухгалтерский учет, анализ и аудит, чтобы помимо имеющихся знаний дать им навык работы по профилю и предложить реальное трудоустройство.

Самыми востребованными специалистами выпускных курсов сегодня выступают банкиры, юристы, финансисты, программисты в компьютерных системах, специалисты бухгалтерского учета, анализа и аудита, правоохранители. Так, в данный момент более 1550 студентов МФЮА проходят практику в органах внутренних дел (в Следственном комитете, прокуратуре и в управлениях внутренних дел по всем административным округам). По итогу замотивированные и ответственные студенты получают предложение о трудоустройстве, либо включаются в кадровый резерв и по окончании университета приглашаются на работу уже без испытательного срока.

Важным преимуществом для студента является наличие сертификата дополнительного профессионального образования или коротких бизнес-курсов МФЮА, что возможно параллельно с обучением по программе высшего образования. Поэтому студенчество - это время неограниченных возможностей, когда можно все успеть, чтобы достичь свою цель сразу после выпуска!