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07.12.2020 17:48
Рубрика: Культура

Боб Дилан продал права на все свои песни. Их более 600

Текст: Александр Алексеев
Американский поэт и музыкант Боб Дилан продал права на все свои песни. Об этой рекордной сделке сообщила сегодня компания Universal Music Publishing Group. Теперь ей принадлежат авторские права на весь каталог песен артиста. Сумма сделки не разглашается, но, по мнению газеты New York Times она составляет около 300 миллионов долларов. Bloomberg называет чуть меньшую цифру: "более чем 200 миллионов долларов". Сам же Боб Дилан через своего представителя сообщил, что не собирается давать комментарии.

"Не секрет, что искусство написания песен - фундаментальный ключ ко всей великой музыке, а также не тайна, что Боб - один из величайших практиков этого искусства", - заявил о состоявшейся сделке Люсьен Грейндж, исполнительный директор Universal Music Group Люсьен Грейндж. В Universal также подчеркнули, что это "самое значительное соглашение по правам на музыку в этом столетии".

Фото: kinopoisk.ru
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Так почему же, именно с Бобом Диланом решили заключить столь масштабный контракт?

Дело в том, что именно этот автор является самым востребованным в мире современной музыки, по сей день. Песни Боба Дилана исполняют Rolling Stones, Адель, Ник Кейв, Шер, White Stripes, Guns N' Roses, Blackmore's Night, Duran Duran, Ферри, Manfred Mann's Earth Band, Nazareth и многие другие. Никто не может похвастаться таким количеством кавер-версий на свои хиты, как он! К тому же самый первый альбом артист выпустил еще в 1962 году.

Что помимо денег получит от этой сделки сам Боб Дилан? Конечно, он по-прежнему сможет петь свои песни, записывать и выпускать их на дисках (сейчас артист продолжает издавать свои редкие записи 70-х годов).

Но доход, который он получал как автор от других исполнителей, теперь будет доставаться Universal Music, равно как и отчисления от концертных исполнений этих треков, эфиров на радио и т.д.

Кстати

При этом сделка касается только уже написанных песен Боба Дилана. Те, которые он сочинит позднее, участвовать в ней не будут. А, значит, 79-летний Боб Дилан еще полон сил и амбиций для написания и следующих хитов.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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