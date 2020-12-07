Боксер Флойд Мейвезер проведет выставочный поединок

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер, на счету которого 50 успешных боев, проведет выставочный поединок с известным видеоблогером Логаном Полом. Как сообщил Мейвезер в своем "Инстаграме", событие намечено на 20 февраля 2021 года.

Последний раз 43-летний Флойд Мейвезер выходил на ринг в августе 2017 года, когда в десятом раунде нокаутировал бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Тот бой, хоть и был официальным, тоже больше напоминал шоу. Но и в выставочных поединках американский боксер успел засветиться. В 2018 году Мейвезер дрался с японским кикбоксером Тенсиной Нацукавой. Тот трижды побывал в нокдауне в первом же раунде, после чего рефери остановил избиение.

Напомним, что недавно отличный бокс показали легендарные Майк Тайсон и Рой Джонс-младший, которые вывели выставочные бои на новый уровень.