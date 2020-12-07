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07.12.2020 17:23
Рубрика: Экономика

Чернышенко: О реорганизации региональных вузов речи не идет

Текст: Ирина Алпатова

На сегодняшний день речи о какой-либо реорганизации региональных вузов в сфере телекоммуникаций и информатики речи не идет, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин передал функции Роспечати и Россвязи Минцифры

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи направил ему и главе Минцифры Максуту Шадаеву и обращение с просьбой прекратить реорганизацию профильных вузов Россвязи, признав ее нецелесообразной и несостоятельной. Это письмо было подготовлено после появления сообщений о том, что Россвязь планирует сделать несколько профильных региональных вузов филиалами Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ).

"Любая реорганизация должна проводиться с учетом мнений всех заинтересованных сторон, в нашем случае - научного, образовательного и отраслевого сообщества. И мы выступаем за те преобразования, которые будут только на пользу людям, отрасли и позволят успешно решать поставленные задачи. Считаю, что вопрос слияния профильных региональных вузов поднят преждевременно. Требуется время для его всесторонней проработки с представителями науки, экспертами, местными органами власти, а также депутатами, которые первыми подняли данную тему", - подчеркнул Чернышенко.

Информация доведена до сведения Министерства науки и высшего образования и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Россвязь

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