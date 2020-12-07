Что будет с рублем, нефтью и биржей на этой неделе

Валюта

Михаил Васильев, главный экономист Совкомбанка:

- Полагаю, что курс рубля будет торговаться в диапазоне 73-75 к доллару и 89-91 к евро с тенденцией к укреплению к нижней границе к концу недели.

Считаю, что оптимизм на рынках из-за продвижения вакцин от COVID-19 будет перевешивать текущее ухудшение эпидемиологической ситуации в мире. С 8 декабря начнется вакцинация в Великобритании, за ней в ближайшие недели последуют другие европейские страны и США. Инвесторы ожидают, что появление эффективных вакцин позволит экономикам мира вернуться к нормальному функционированию в течение следующего года.​

Кроме этого, поддержку финансовым активам оказывает приток свежей ликвидности от ведущих центробанков. В четверг состоится заседание европейского Центробанка, на котором регулятор, как ожидается, расширит программу выкупа активов на 500 млрд евро, продлит ее на более длительный срок, а также расширит программу предоставления льготных кредитов банкам (TLTRO).

Также в пользу глобальной покупки рисковых активов и укрепления рубля могут выступить продвижение нового пакета бюджетной поддержки экономики в США и традиционное Рождественское ралли. Дополнительную поддержку российской валюте окажут высокие цены на нефть и ожидания смягчения условий сделки ОПЕК+ с 1 января, которое поможет нарастить добычу нефти и увеличить приток валютной выручки в страну.

Нефть

Георгий Окромчедлишвили, руководитель аналитического отдела департамента персонального банковского обслуживания банка "Зенит":

- На этой неделе нефть будет торговаться без резких движений, если только вдруг не будет новых положительных новостей относительно программы стимулирования экономики в США. Все остальные факторы (прививки, решение ОПЕК+, вторая волна пандемии) в целом уже отыграны рынком. Прогнозируемый диапазон цен - 47-52 доллара за баррель марки Brent.

Биржа

Максим Бирюков, старший аналитик УК "Альфа-Капитал":

- На рынках много поводов для позитива: отличные данные по рынку труда США, одобрение использования вакцины от Pfizer в Великобритании. Судя по всему, ОПЕК+ в целом продлевает ограничения на добычу нефти еще на три месяца, что создает почву для роста нефтяных котировок. Локдауны в Европе действуют, масштаб второй волны больше не растет стремительными темпами. Все это указывает скорее на еще одну оптимистичную неделю на фондовых рынках. Если не появятся сюрпризы вроде новых случаев конфронтации между США и Китаем не исключаем закрепление индекса Мосбиржи выше 3200 пунктов на этой неделе.