Понедельник на этой неделе начнется весело: зритель будет метаться. Ему нужно будет успеть посмотреть специальный эпизод сериала "Эйфория" и хотя бы начать умный и прекрасный сериал "Ваша честь", который стал победителем международного фестиваля Series Mania. Оба проекта предложит "Амедиатека". А на Premier в тот же понедельник появится сериал "Волк", который ломает привычную схему работы сервиса. Снят по книге Александра Терехова "Каменный мост".

И вот так - всю неделю. Во вторник - новый док об Алисе Фрейндлих на Okko. В среду "Мертвые души" - новая современная версия на ivi, в пятницу - на Netflix мюзикл "Выпускной", в субботу - "Достояние Республики", посвященное Шаинскому на Первом канале - повтор, но какой! В воскресенье новое шоу - камбэк Александра Пушного на ТВ: "Умный дом" на телеканале "Пятница!".... Еще и TikTok появился на МузТВ в виде специального чарта - тоже по воскресеньям. Про "Мертвые души", "Умный дом" и TikTok мы писали отдельно - можно прочитать на сайте. А вот остальные проекты и не только они - предмет нашего обзора второй недели декабря. Только успевайте отмечать!

1. Многосерийный фильм "Скажи что-нибудь хорошее". На Первом канале 7-10 декабря в 21.30. Георгий Климов - гениальный диагност и потомственный лекарь, к тому же - убежденный холостяк. Любовь Георгия к оперной певице Евгении Ромашиной становится причиной его конфликта с криминальным авторитетом Романом Поляковым, а также с коллегами и с самим собой. Последовавшие за этим события вынуждают Георгия жить под чужим именем и работать целителем на далеком хуторе… Режиссер фильма - Станислав Дремов. В картине сыграли: Иван Колесников, Ирина Антоненко, Александр Никитин, Мария Звонарева, Александр Яцко, Максим Битюков, Михаил Горевой, Игнат Акрачков и др.

Фото: Первый канал

2. Британский документальный фильм "Джон Леннон: последнее интервью" (Lennon's Last Weekend). На Первом канале 11 декабря в 00:20. Интервью Джона Леннона, записанное за 48 часов до рокового выстрела, оборвавшего его жизнь 40 лет назад, 8 декабря 1980 года… К тому времени Джон Леннон и Йоко Оно не общались со СМИ уже более пяти лет. Для продвижения нового альбома Леннон согласился выступить в Нью-Йорке и дать интервью ведущему BBC Radio One Энди Пиблзу. Джон удивил всех, откровенно коснувшись множества вопросов, о которых никогда раньше не говорил, включая распад The Beatles, его отношения с Полом Маккартни, его борьбу с зависимостью, политические проблемы в США и Великобритании, упомянул о своей семье и тоске по Ливерпулю... Он также рассказал о работе с Филом Спектором и Дэвидом Боуи и о том, как продюсировал многие из своих сольных альбомов, в которые вошли такие мегахиты, как Imagine и Give Peace A Chance.

3. Программа "Достояние республики", посвященная композитору Владимиру Шаинскому. На Первом канале 12 декабря в 14:10. Шаинскому - автору любимых детских песен - в этом году исполнилось бы 95 лет. В программе прозвучат песни "Улыбка" (в исполнении Сосо Павлиашвили), "Песня Чебурашки" (Billy's Band), "Когда цвели сады" (Татьяна Буланова), "Детектив" (Алексей Кортнев и Валдис Пельш), "Голубой вагон" (Ренат Ибрагимов) и другие.

4. Программа "Мой герой. Юрий Чурсин". ТВ Центр, 7 декабря 13:40. Чурсин работал в таких знаменитых театрах, как Театр им. Вахтангова, МХТ им. Чехова, сотрудничал с театрами Олега Табакова и им. Пушкина и продолжает много играть на сцене. Кинозрители знают и любят его по ролям в картинах "Хиромант", "Изображая жертву", "Запах жизни", "Три мушкетера" и другим. В общей сложности он сыграл более 40 ролей...

5. К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена - на "Культуре" уникальные архивные записи произведений композитора и балет Джона Ноймайера "Бетховен Проект". Балет - 13 декабря в 22:25. Вступительное слово - Николая Цискаридзе. Запись спектакля состоялась на сцене концертного зала Фестшпильхаус, Баден-Баден (Германия) в 2019 году.

6. Сериал "Мертвое озеро" - впервые на ТВ. Канал ТВ-3, 7 декабря в 19:30. Мистический детектив с Евгением Цыгановым в роли столичного следователя, страдающего от острых приступов депрессии. Он отправляется в заполярный город Чангадан, чтобы расследовать убийство дочери местного олигарха, и сталкивается с древним злом. В ролях - Надежда Михалкова, Павел Табаков, Андрей Смоляков, Лев Прыгунов, Александр Робак, Полина и Ксения Кутеповы, Александра Ребенок, Тимофей Трибунцев, Сергей Бондарчук и рэпер Скруджи, для которого "Мертвое озеро" стало дебютом в кино.

Фото: Предоставлены ТВ-3

7. Остросюжетный детектив "Волк". На сервисе Premier c 7 декабря. Снят по мотивам романа Александра Терехова "Каменный мост". Он проведет зрителей по пути исследования трагической судьбы детей советской партийной элиты, которая эхом отражается в событиях наших дней. Телепремьера детектива состоится на НТВ в 2021 году. Главный герой - бывший разведчик Александр Волк, которого сыграл Денис Шведов. Также в ролях: Сергей Маковецкий, Артур Смольянинов, Антон Васильев, Виталий Хаев, Марина Зудина, Игорь Ясулович, Елена Подкаминская, Илья Любимов, Линда Лапиньш и другие. Последняя роль Виктора Проскурина.

Фото: PR "Киностудия КИТ", "ВайТ Медиа"

8. Сериал "Ваша честь", первый сезон. На Амедиатеке с 7 декабря. Брайан Крэнстон прожигает экран харизмой в драме от режиссера "Патрика Мелроуза" Эдварда Бергера. Название "Ваша честь" проект получил неслучайно: в центре событий боль и гнев уважаемого судьи, чей сын насмерть сбил человека и скрылся с места преступления. Влиятельный отец идет против закона, дабы защитить любимое чадо, однако все не так просто: у погибшего тоже есть могущественные родственники, причем криминального толка.

9. Документальный фильм "Алиса. Волнение". На Okko с 8 декабря. Премьера приурочена ко дню рождения народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. Проект снят режиссером Денисом Клеблеевым в период репетиций и премьерного показа спектакля "Волнение", главную роль в котором сыграла Алиса Бруновна. Пьеса была написана и поставлена драматургом и режиссером Иваном Вырыпаевым специально для Алисы Фрейндлих в год 35-летия ее службы в БДТ имени Г. А. Товстоногова и 100-летия театра. Уникальные видеохроники позволяют зрителю не только заглянуть за кулисы постановочного процесса, но и последовать за легендарной актрисой к ней домой, увидеть ее в кругу семьи и чуть лучше узнать обычно скрытую от публики часть жизни Алисы Бруновны. Соавтор сценария и продюсер фильма - внук Алисы Фрейнлих Никита Владимиров.

10. Анимационный фильм "Легенда о волках". Apple TV+ с 11 декабря. Во времена суеверий и магии юная ученица охотника Робин Гудфеллоу отправляется в Ирландию со своим отцом, чтобы уничтожить последнюю волчью стаю. В запретных землях Робин знакомится со свободолюбивой Мейв. Девушка принадлежит к таинственному племени, которое, по слухам, может ночью превращаться в волков. Вместе с новой подругой Робин отправляется на поиски пропавшей матери Мейв и раскрывает секрет заколдованного мира. Теперь девочка рискует превратиться в существо, которое ее отцу поручено уничтожить.

Фото: kinopoisk

11. Зрителю давно пора открыть для себя жанр корейского сериала - дорамы. Для этого в России даже есть специальный канал. Например, на нем можно смотреть триллер "Подсудимый", который выходит с 7 декабря с 23.00. Герой - прокурор Пак Чон У - честный и бескомпромиссный представитель своей профессии. На стороне обвиняемых против него часто выступает общественный защитник Со Ын Хэ. Она тоже профессионал и уверенно отстаивает свою позицию. Между прокурором и адвокатом устанавливаются довольно сложные отношения, иногда дело доходит до открытых конфликтов. Все меняется, когда однажды Пак Чон У просыпается в тюремной камере. Он совершенно ничего не помнит. Оказывается, он главный подозреваемый в жестоком убийстве. И теперь ему самому понадобится помощь адвоката.

12. Мюзикл "Выпускной" (The Prom) Райана Мерфи. На Netflix 11 декабря. Актерский состав фильма, который является адаптацией одноименного бродвейского мюзикла, неоднократно номинированного на премию "Тони" - Мерил Стрип, Николь Кидман, Аквафина, Джеймс Корден, Ариана Гранде, Кэрри Вашингтон и другие. Сюжет "Выпускного" разворачивается вокруг ученицы - представительницы меньшинств, которая хочет пригласить свою подругу на школьный выпускной.

13. Американский сериал "Бесстыжие" (Shameless), 11 сезон. На КиноПоиск HD с 7 декабря. Финал эпической саги о жизни маргинальной семейки из бедного района Чикаго. Заключительный сезон расскажет о том, как на жизни Галлагеров отразилась пандемия COVID-19 и появление по соседству новых богатых жителей, которые переделывают бедный район под себя. "Бесстыжие" занимают 14 место в рейтинге Топ-250 лучших сериалов по версии пользователей КиноПоиска.

14. Фильмы, с участием Джейка Джилленхолла - к юбилею актера, которому 19 декабря исполнится 40 лет. На канале "Кинохит" каждую пятницу в 19.00. 11 декабря - фильм "Живое". Группа исследователей с международного космического корабля обнаруживает на Марсе зловещую форму жизни. Компанию Джейку Джилленхолу составляют Райан Рейнольдс и Ребекка Фергюсон. 18 декабря - фильм "Доказательство", 25 декабря - "Послезавтра".

Фото: kinopoisk.ru

15. Российское развлекательное шоу "После школы". Канал Disney, 11 декабря в 15:00. В каждом 22-минутном выпуске шоу зрителей ждет калейдоскоп забавных рубрик: от комедийных скетчей и разнообразных лайфхаков до интервью со звездными гостями и научно-популярного контента. У программы десять ведущих, среди которых есть блогеры, музыканты, актеры и даже хомяк! А конкретно - Лиза Курченко, Коля Пекарников, Кирилл Скрипник, Жора Русских, Вася Суюнова, Маша Шахматова, Саша Макаров, Ума Усыскина, Глеб Богданович и хомяк Поль Яблочный. Шоу интерактивное. Звездными гостями декабрьских выпусков "После школы" станут музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, актер театра и кино Кирилл Зайцев и певец Гафур.