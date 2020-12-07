Цифра уже в городе

Комфортная городская среда предполагает не только наличие уютных дворов, живописных бульваров и безбарьерной среды, но и активное внедрение различных технологий. Цифровизация становится неотъемлемой частью нашей жизни. "Умнеют" самые неожиданные элементы городского пейзажа, появляются все новые сервисы, которые помогают сделать жизнь горожан внутри мегаполиса максимально комфортной и безопасной. В последнее время особенно активно развивается такое направление как искусственный интеллект, призванный выполнять функции, традиционно считающиеся исключительно человеческими.

Promobot V.4. Фото: Пресс-служба компании Promobot

Все мы прекрасно знаем, что наш мозг способен мыслить творчески и креативно, находить выход в, казалось бы, безвыходных ситуациях, с разных сторон смотреть на проблему, просчитывая все на много шагов вперед, и решать такие задачи, которые не под силу ни одному компьютеру. Но человеку также свойственно уставать, терять концентрацию и внимание, что-то забывать. В круговороте ежедневных задач, там, где не требуется использовать весь имеющийся потенциал, а рабочий процесс сводится к последовательному выполнению определенных действий, велик так называемый "человеческий фактор", когда допускаются ошибки или просчеты, например, из-за банальной усталости. Именно здесь и приходят на выручку цифровые технологии, способные справиться с поставленными задачами лучше человека.

Область применения "цифры" в городской среде довольно широка: от безопасности и здравоохранения до сферы сервиса и услуг.

Цифровые технологии позволяют автоматизировать различные процессы, внедрить дистанционное управление или же заменить человека роботом. Уходящий год, прошедший под знаком пандемии, подстегнул развитие подобных технологий.

Российская компания Promobot (портфельная компания Дальневосточного фонда высоких технологий, созданного при участии РОСНАНО) активно развивает направление сервисных роботов, которые призваны заменить человека на рутинной работе. В портфеле компании есть роботы, которые выполняют вполне человеческие функции и дополняют различный персонал: администраторов, гидов, консьержей, консультантов и даже полицейских. Робот может общаться с людьми, способен распознавать лица и речь, может подключаться к любой внешней системе, самостоятельно передвигаться, избегая препятствий. Один из таких роботов работает в столичном бизнес-центре, он выполняет функцию консьержа и бюро пропусков. Робот спрашивает, в какую организацию пришел посетитель и выдает ему пропуск. Поскольку робот хорошо распознает лица, то, когда посетитель приходит в следующий раз, робот его узнает и процесс выдачи пропуска проходит быстрее.

Особый сканер документов - еще одна разработка компании Promobot. Многие из нас не раз бывали в МФЦ и знают, сколько нужно времени оператору для того, чтобы, например, внести в компьютер ваши паспортные данные. На такую простую процедуру уходит не одна минута. И пока оператор вводит данные, затем проверяет их (а не пропущена ли где-то буква или цифра?), очередь в учреждении становится все больше. В компании Promobot смогли справиться с подобными неудобствами и разработали устройство для сканирования и распознавания документов и передачи данных в различные информационные системы. Сотруднику достаточно приложить документ к сканеру: система за 4 секунды распознает данные и заполнит необходимую форму, а затем - сформирует нужное заявление. Promobot Scanner сокращает время обработки документов в 9 раз, плюс - исключается риск того, что данные будут указаны не верно.

Robo-C. Фото: Пресс-служба компании Promobot

Но это далеко не все. В портфеле компании имеется гиперреалистичный робот-компаньон. Это единственный в мире человекоподобный дроид, который не только имитирует внешность человека, но и способен интегрироваться в бизнес-процессы. Робот воспроизводит свыше 600 вариантов микромимики человека, максимально реалистично имитируя его эмоции. Один из таких роботов с женской внешностью начал работу в Пермском МФЦ - она самостоятельно принимает посетителей, сканирует документы и формирует необходимые заявления.

Еще в самом начале пандемии специалисты компании Promobot разработали автономный терминал для бесконтактного измерения температуры тела. Точность измерения составляет 0,2°C, а весь процесс занимает около 5 секунд. Устройство может быть интегрировано с системой безопасности и СКУД, блокируя доступ в здание посетителям с повышенной температурой. Сейчас такие терминалы установлены на многих промышленных предприятия, в школах, вузах, офисах, торговых центрах, аэропортах и медучреждениях.

Promobot Thermocontrol. Фото: Пресс-служба компании Promobot

Промоботы уже работают в 40 странах мира. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту в Стамбуле, крупнейшем ТЦ планеты - Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

Цифровая среда - это не только и не столько роботы, сколько различные системы и их "начинка". Так, специалисты компании "Эдельвейс" разработали порядка 20 сложных радиоэлектронных устройств на основе отечественных процессоров Baikal от АО "Байкал Электроникс" (портфельная компания Фонда инфраструктурных и образовательных Группы РОСНАНО). Часть из них становится неотъемлемыми компонентами современного городского ландшафта. Например, информационные стойки, которые используются для продажи билетов в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Есть также варианты специализированного назначения: для музеев, вузов, детских садов, магазинов. Недавно у них появился новый продукт - "умные" остановки, где кроме информационных табло есть Wi-Fi, зарядка, кнопка безопасности, четыре видеокамеры. Первые 150 штук уже работают в Нижнем Новгороде.

Искусственный интеллект активно используются в сфере безопасности. Подобные технологии способны правильно и быстро анализировать информацию и сопоставлять разные данные, что особенно актуально в мегаполисе, с его огромным потоком людей.

Компания "Элвис-НеоТек" (портфельная компания РОСНАНО) создала систему автоматического измерения температуры и контроля перемещения граждан - "Рубеж-Т". Система предназначена для автоматического непрерывного наблюдения за состоянием температуры людей в местах массового скопления в режиме реального времени и для контроля за перемещением лиц, имеющих потенциально опасные симптомы.

Встраиваемые системы VisorJet. Фото: АО "ЭлвисНЕоТек"

Среди клиентов компании много аэропортов, где поток людей огромный, а обеспечение безопасности - один из основных приоритетов. В "Шереметьево", где установлена система видеонаблюдения с мультиспектральным компьютерным зрением от "ЭЛВИС-НеоТек", используется более 4500 камер с функциями видеоаналитики (без участия человека они могут отследить оставленные вещи, большие скопления людей и другие инциденты). Естественно, что не все события, привлекающие внимание системы, нуждаются в реагировании. Нейросетевые алгоритмы Orwell 2k позволяют обеспечить высокую достоверность обнаружения нарушений.

Также, для "Безопасного города" компания разработала систему, которая способна распознавать лица, оценивать плотность потока, детектировать огонь. Есть в портфеле компании и стационарная система "Перекресток", которая фиксирует 20 видов нарушений ПДД и автоматически классифицирует их в соответствии с КоАП.

Футурологи, предрекавшие, что в будущем города могут заполонить человекоподобные роботы и различные "умные системы", которые будут оценивать происходящее на улицах и принимать решения без вмешательства человека, были не так уж далеки от истины. Можно сказать, что это далекое будущее наступает уже сегодня, с одной только разницей - современные технологии направлены не на подавление человека, как это часто транслируется в фантастических фильмах или теориях, а на создание для него комфортной и безопасной среды.