Делегация "Альтернативы для Германии" посетит Москву

В понедельник, 7 декабря, в Москву прилетает делегация оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" по приглашению коллег из Госдумы. Встреча с ними запланирована на вторую половину дня вторника, а до этого немецкие оппозиционные депутаты надеются "провести совместный обед" с главой МИД России Сергеем Лавровым - об этом написал на своей страничке в Facebook сопредседатель партии, заместитель председателя фракции "АдГ" в бундестаге Тино Крупалла. Ранее предстоящую встречу министра с гостями из Берлина подтвердила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

В самой партии "РГ" сообщили, что господина Крупаллу в поездке будет сопровождать спикер по внешнеполитическим вопросам фракции Пауль Хампель. Политики хотели бы обсудить в Москве перспективы завершения строительства "Северного потока-2", а также "влияние российских санкций на экономику ФРГ, особенно ее восточных земель". Сам визит, который пришелся на разгар пандемии, приурочен к 30-летию отношений двух стран после объединения Германии. По данным "РГ", изначально в Москву собирался лететь ветеран "Альтернативы", действующий глава фракции 79-летний Александр Гауланд, известный в том числе резонансными высказываниями на исторические темы, но в последний момент решено было отправить на переговоры с российскими официальными лицами его заместителя.

Несмотря на критическое отношение немецкого правительства к правоконсервативной "Альтернативе", за которой в Германии закрепилось реноме правопопулистов, а теперь еще и "ковид-диссидентов", Крупалла и Хампель намерены принять участие в завтраке с послом ФРГ в Москве господином Гезой Андреасом фон Гайром. Дипломатические собеседники "РГ" пояснили, что "любые избранные депутаты бундестага имеют право запросить брифинг" у главы немецкой дипмиссии в той стране, куда они летят с визитом, - такова стандартная процедура. В данном случае посольство "осуществляет лишь техническое содействие" поездке.