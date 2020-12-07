Дистанционные технологии сегодня входят в каждую сферу жизни, высшее образование - не исключение.

А пандемия коронавируса придала этому движению небывалое ускорение. На наших глазах происходит глобальная трансформация всей вузовской инфраструктуры - сервисов и систем, помогающих студентам во время учебы и после.

Самые заметные перемены - для абитуриентов. По новым правилам приема, утвержденным минобрнауки, одной из форм подачи документов на поступление теперь становится дистанционная. И здесь большие надежды - на суперсервис "Поступление в вуз онлайн", который был запущен этим летом на портале Госуслуг. Суперсервис позволяет выбрать вузы для поступления, направить заявление о зачислении, приложив копии необходимых документов, узнать о датах дополнительных вступительных испытаний, отслеживать свое место в конкурсных списках и узнать о зачислении, получив уведомление от вуза. Управлять согласием на зачисление и вносить изменения в поданное заявление также можно через личный кабинет на Госуслугах.

В этом году мультисервисом воспользовалось более 20 тысяч абитуриентов, которые подали около 70 тысяч заявлений в 54 российских вуза. В 2021 году вузов - участников проекта будет уже не менее 135, а в перспективе к нему подключатся все российские вузы. Цифровая инфраструктура на стороне государства уже к этому готова.

Готовы и вузы, многие из которых, еще до запуска суперсервиса разработали и внедрили собственные электронные ресурсы, в том числе и для подачи документов. Например, в Томском политехе есть целая внутренняя система поддержки абитуриентов: личные кабинеты, чат-боты, круглосуточный кол-центр. А вузовские преподаватели удаленно разбирают с выпускниками школ сложные задачи по ЕГЭ. Ребята могут даже поработать с виртуальным учебным ядерным реактором или попасть в лабораторию газификации твердого топлива с помощью компьютерного тренажера.

А вот в МАИ все учебные материалы, расписание занятий, задания, выходы на онлайн-платформы и системы отчетности расположились в вузовской электронной системе LMS (Learning management system - система управления учебным процессом). Она была разработана еще в 2006 году и к 2020 году прошла шесть модернизаций. Теперь здесь интуитивно понятная навигация и интерфейс. Институты размещают на учебной платформе свои образовательные курсы в удобном для студентов формате.

Вузам нужны электронные библиотеки, электронное расписание и другие сервисы

Система LMS МАИ - это и видеообучение в живом формате, и круглосуточный доступ к записям лекций преподавателей и учебно-методическим материалам курса. Студенты всегда могут получить дополнительные разъяснения от преподавателя. А еще в LMS встроена дистанционная система контроля. Во время подготовки заданий она дает возможность студентам спокойно проверить свои знания и готовность к тесту. В результате студенты будут увереннее чувствовать себя на итоговой аттестации. Кстати, министерство науки и высшего образования намерено в ближайшее время оценить цифровую инфраструк­туру высших учебных заве­дений.

"Планируется произвести оценку уровня развития цифровой инфраструктуры университетов, определить вузы с критическими потребностями в модернизации инфраструктуры", - сообщила пресс-служба ведомства. Минобрнауки даже инициировало включение ряда мероприятий в общенациональный план действий. Среди предложенных мероприятий -программа финансовой и методической поддержки цифровизации вузов.

"На первом этапе мы предполагаем отобрать около 44 вузов, которые получат финансовую поддержку. Предполагается, что университеты направят эти средства в первую очередь на оснащение Wi-Fi общежитий для того, чтобы сделать образовательный процесс непрерывным, а также на приобретение необходимого оборудования для осуществления деятельности в дистанционном формате", - отметил замглавы мин­обрнауки Александр Нарукавников.

Планируется, что в следующем году поддержку получат еще около 60 университетов.

Конечно, в будущем высшее образование по-прежнему останется "офлайновым". Но инфраструктура вуза должна максимально выйти в онлайн - нужны электронные библиотеки, электронное расписание и другие сервисы.

По мнению главы минобрнауки Валерия Фалькова, в России за время вынужденного дистанционного обучения появилась новая норма очного ­образования: "И очное, и заочное образование меняются: появляется новый смешанный формат".

Сегодня у вузов есть опыт решения самых сложных задач, связанных со сложившейся в связи с коронавирусом ситуацией. Например, трансляции поточных лекций через сетевые платформы, интерактивное общение со студентами. В определенных случаях дистанционный формат обучения оправдан. Например, когда речь идет о личных консультациях, особенно когда студент живет далеко от университета и тратит на дорогу несколько часов. Но ситуация, когда обучение или студенческие практики в медицинских или инженерных вузах организованы исключительно в дистанционном формате, недопустима.

Между тем

На базе Российского союза ректоров (РСР) будет создан Мониторинговый центр по изучению лучших практик работы вузов в период пандемии. Об этом сообщил президент РСР, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

-Я часто общаюсь с преподавателями, которые по шесть часов в неделю читают, например, матанализ. По их словам, вести лекции онлайн труднее, чем читать их в аудитории, а в перерыве отвечать на вопросы студентов, - поделился Виктор Садовничий на заседании РСР. - Конечно, дистант - это трудности для всех. Но надо пресечь все возможные разговоры о том, что сейчас можно не учиться. Нам - преподавателям, профессорам, ученым - необходимо выложиться и сохранить то отношение к науке и учебе, которое упорным трудом было создано ранее.

Чтобы обобщить опыт всего университетского сообщества, Виктор Садовничий предложил создать мониторинговый центр. Инициативу поддержал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.