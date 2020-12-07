Эксперты спрогнозировали рост цен на говядину на треть

В начале ноября на правительственной комиссии была одобрена отмена с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введение "плоской" ставки таможенной пошлины 27,5%.

Сейчас для потребителей говядина и так значительно более дорогое мясо. По данным Росстата, в октябре 1 кг говядины (без костей) в розничных магазинах стоил на 41% дороже свинины (356,5 руб.) и в 3,6 раза дороже курицы (140,6 руб.). В Национальном союзе мясопереработчиков считают, что рост связан с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля: из 2 млн тонн внутреннего потребления собственными силами в этом году мы произведем только 1,65 млн тонн. В сравнении с предыдущим годом рост составит всего 1,5%. Крупные инвесторы идут в отрасль неохотно из-за больших сроков окупаемости (10-12 лет), объяснил РБК председатель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. И даже существующие цены не позволяют сделать производство достаточно рентабельным - для этого нужно, чтобы цены выросли еще минимум на 15%.

Чтобы стимулировать наращивание собственного производства, и было принято решение об отмене с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введение "плоской" ставки таможенной пошлины 27,5%. С 2003 года устанавливаются квоты на ввоз импортного мяса - говядина импортируется по льготной ставке в 15%. При ввозе сверх установленных объемов продукция облагается пошлиной по ставке 50%. При этом развивающиеся страны пользуются преференцией и при ввозе мяса по тарифной квоте платят только 75% ставки, то есть около 11,25%. Решение об отмене тарифных квот и введении "плоской" пошлины уже рассматривается в комиссии и будет вынесено на обсуждение совета Евразийской экономической комиссии.

В Национальном союзе мясопереработчиков согласны, что собственное производство надо развивать. Но отменять квоты стоит только после того, как удастся нарастить производство внутри страны. Существующий импорт позволяет удовлетворять спрос и сохранять приемлемые цены для потребителей. В противном случае дальнейшего роста цен на говядину избежать не удастся, считают в союзе.