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07.12.2020 11:28
Рубрика: Экономика

Эксперты спрогнозировали рост цен на говядину на треть

Текст: Татьяна Карабут
В этом году цены на говядину установили новый рекорд - рост цен производителей за девять месяцев составил 17,5%, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального союза мясопереработчиков. И рост цен может продолжиться из-за изменения таможенного регулирования для импортной говядины, считают в союзе.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В начале ноября на правительственной комиссии была одобрена отмена с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введение "плоской" ставки таможенной пошлины 27,5%.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Сейчас для потребителей говядина и так значительно более дорогое мясо. По данным Росстата, в октябре 1 кг говядины (без костей) в розничных магазинах стоил на 41% дороже свинины (356,5 руб.) и в 3,6 раза дороже курицы (140,6 руб.). В Национальном союзе мясопереработчиков считают, что рост связан с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля: из 2 млн тонн внутреннего потребления собственными силами в этом году мы произведем только 1,65 млн тонн. В сравнении с предыдущим годом рост составит всего 1,5%. Крупные инвесторы идут в отрасль неохотно из-за больших сроков окупаемости (10-12 лет), объяснил РБК председатель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. И даже существующие цены не позволяют сделать производство достаточно рентабельным - для этого нужно, чтобы цены выросли еще минимум на 15%.

Чтобы стимулировать наращивание собственного производства, и было принято решение об отмене с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введение "плоской" ставки таможенной пошлины 27,5%. С 2003 года устанавливаются квоты на ввоз импортного мяса - говядина импортируется по льготной ставке в 15%. При ввозе сверх установленных объемов продукция облагается пошлиной по ставке 50%. При этом развивающиеся страны пользуются преференцией и при ввозе мяса по тарифной квоте платят только 75% ставки, то есть около 11,25%. Решение об отмене тарифных квот и введении "плоской" пошлины уже рассматривается в комиссии и будет вынесено на обсуждение совета Евразийской экономической комиссии.

В Национальном союзе мясопереработчиков согласны, что собственное производство надо развивать. Но отменять квоты стоит только после того, как удастся нарастить производство внутри страны. Существующий импорт позволяет удовлетворять спрос и сохранять приемлемые цены для потребителей. В противном случае дальнейшего роста цен на говядину избежать не удастся, считают в союзе.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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