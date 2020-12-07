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07.12.2020 16:08
Рубрика: В мире

ЕС создал новый механизм для введения санкций

Текст: Юрий Когалов
Фото: Sean Gallup/Getty Images Фото: Sean Gallup/Getty Images
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Министры иностранных дел Европейского союза согласовали создание нового механизма для введения санкций. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Отмечается, что на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД было утверждено решение о создании "рамочного механизма для введения целевых ограничительных мер для ответа на серьезные нарушения прав человека во всем мире". Список физических и юридических лиц, в отношении которых будут действовать санкции, пока пуст.

Фото: iStock
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Предполагается, что с помощью нового механизма Брюссель сможет наказывать тех, кто, по его мнению, виновен в нарушении основных свобод, геноциде, пытках и торговле людьми. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС, заморозку активов в европейских банках. При этом государств, гражданами которых подозреваемые являются, санкции могут и не касаться. Пожалуй, это единственное отличие от всех существующих на данный момент подобных механизмов.

Примечательно, что в списке преступлений значатся также нарушения, связанные со свободой выражения мнений, собраний. А это значит, что под санкции может попасть любой, кого обвинят в этих нарушениях. С учетом того, сколько с последнее время по всему миру проводится манифестаций, которые жестко разгоняет полиция, в списки можно легко заносить всех сотрудников правоохранительных органов. Впрочем, кого именно коснутся санкции, будет решаться голосованием представителей стран ЕС, для принятия решения достаточно простого большинства.

При этом предусмотрено освобождение от ограничений, если кому-то из членов ЕС понадобится впустить "нарушителя".

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