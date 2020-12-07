Эстония ввела обязательную самоизоляцию для приезжающих из Европы

С 7 декабря без ограничений в Эстонию нельзя въехать ни из одной страны Европы. Все приезжающие должны предъявлять результаты теста на COVID-19 и соблюдать десятидневную самоизоляцию.

Как сообщает прибалтийский информационный портал "Делфи", небольшие послабления сделаны для приезжающих из Латвии и Литвы: для того, чтобы не соблюдать самоизоляцию, нужно за 48 часов до въезда в страну сделать тест и получить отрицательный результат.

Отметим, что за минувшие сутки в Эстонии было выявлено 248 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего за весь период пандемии подтверждено 14978 случаев заражения, смертей - 131.

Кстати, в Латвии продлили чрезвычайную ситуацию до 11 января, а с 7 декабря началось внедрение более строгих мер безопасности и ограничений. Так, в общественном транспорте и вне дома в помещениях, где находится больше одного человека, все должны носить маски для лица. До 11 января прекращается работа всех мест культурного досуга, выставок, а также ярмарок, включая рождественские базарчики. По выходным и праздничным дням разрешено работать только аптекам, включая ветеринарные аптеки, в свою очередь, в магазинах разрешено продавать только продукты питания (кроме алкоголя и сигарет), гигиенические товары и топливо. На государственной границе Латвийской Республики ужесточается контроль. Всего в Латвии подтверждено 21313 случая заражения, смертей - 262.

Между тем

Половина жителей Эстонии из-за нехватки денег ежедневно испытывает стресс. Более трети респондентов (37 процентов) беспокоятся о своих финансах несколько раз в неделю, 26 процентов - пару раз в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом финансов Swedbank.

Данные этого же опроса показывают, что 31 процент опрошенных эстонцев удовлетворен своим материальным положением. В то же время 32 процента живут от зарплаты до зарплаты и постоянно беспокоятся о повседневных расходах, а 7 процентам респондентов трудно прожить на ежемесячные доходы. Одна десятая (11 процент) принявших участие в опросе признают, что в настоящее время у них имеется чрезмерная задолженность. Помимо нехватки денег почти такими же источниками стресса для жителей Эстонии являются работа и здоровье.