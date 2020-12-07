После того как чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и действующая чемпионка Европы Алена Косторная снялись с этапа Кубка России в Москве из-за положительных тестов на ковид, главной звездой турнира стала 14-летняя фигуристка Камила Валиева.

Первый канал не решился делать на нее ставку и снял с эфира прямые трансляции соревнований одиночниц. Но их в полном объеме можно было посмотреть на сайте. И это того стоило. Камила выиграла старт, показав конкурентоспособный даже на самом высоком уровне прыжковый контент и трижды превысив мировые рекорды, принадлежащие Косторной и Александре Трусовой.

Пусть эти оценки Валиевой и не будут зафиксированы Международным союзом конькобежцев (ИСУ). Они были установлены на национальном старте, где фигуристы к тому же получают бонусные баллы за успешно выполненные элементы. А таких у Валиевой было много. В короткой программе Камила впервые исполнила сложнейший женский прыжок аксель в 3,5 оборота, допустив небольшую помарку на приземлении. В произвольной программе фигуристка чисто сделала два четверных тулупа - в каскаде и сольно. Но упала с тройного лутца. Когда Камила вышла со льда, телезрители стали свидетелями такого диалога между Валиевой и ее тренером Этери Тутберидзе. "Ты не оставляешь мне возможности тебя похвалить. Что это было?" - с ироничной улыбкой спрашивала Тутберидзе. "Слишком задумалась, как правильно сделать. А в итоге не сделала ничего", - ответила фигуристка. Этот сбой не испортил настроения команде, но работа над ошибками необходима, ведь проблема с лутцем повторяется.