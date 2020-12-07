В этом году самым популярным финским видео, собравшим больше всего просмотров на YouTube, стал ролик, в котором полицейский Петрус Шродерус исполняет известный советский шлягер "Я люблю тебя, жизнь".

Видеозапись просмотрело почти три миллиона человек. Еще сотни тысяч поделились ссылкой на ролик на своих страничках в соцсетях. "Я люблю тебя жизнь" очень быстро превратил Шродеруса в знаменитость. В Финляндии его даже наградили серебряной медалью "За заслуги".

Свой видеоролик полицейский записал весной, во время непростого семейного развода, который пришелся как раз на самый разгар карантина. Для того чтобы не падать духом, Шродерус вышел на пустынную улицу города Оулу и от всей души спел известную советскую песню. Мужчина выложил запись на YouTube, и его ролик очень быстро набрал популярность, став практически гимном финнов во время весеннего карантина.

Стоит отметить, что Шродерус непростой полицейский. Ранее он был лауреатом престижного конкурса исполнителей имени Тимо Мустакаллио и вплоть до 2012 года пел в Национальной опере Финляндии. При том исполнял очень сложные произведения из русской классики. Однако восемь лет назад мужчина решил вернуться в полицию, чтобы улучшить финансовое положение своей семьи с пятью детьми. Как сообщают местные СМИ, со всеми надбавками финский страж правопорядка получает порядка 5 тысяч евро. Доходы певцов значительно ниже. Служба в полиции не погубила таланта Шродеруса, который поет в свободное от работы время, а также в церкви по выходным. Своим увлечением он заразил других полицейских. Некоторые из них стали посещать Консерваторию и интересоваться классической музыкой.