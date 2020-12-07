Уходящий год оказался не самым лучшим для газового рынка - снижение спроса из-за двух подряд теплых зим усугубилось пандемией, а падение цен оказалось рекордным за много лет. При этом газ продолжают называть наиболее перспективным энергоресурсом будущего - доступным, экологически чистым, а теперь еще и мобильным благодаря развитию торговли сжиженным природным газом (СПГ).

О том, можно ли управлять газовым рынком, как это делает ОПЕК на нефтяном, и означает ли развитие производства СПГ крах для экспортеров трубопроводного газа, в интервью "Российской газете" рассказал глава "Форума стран - экспортеров газа" (ФСЭГ) Юрий Сентюрин.

Произошедший кризис на газовом рынке был следствием пандемии или она стала лишь его катализатором?

Юрий Сентюрин: Уже к концу 2019 года в газовой отрасли предложение устойчиво опережало спрос. Причина в общем замедлении темпов экономического роста и серьезном избытке мощностей по сжижению природного газа. Свою роль также сыграли две подряд теплые зимы в Северном полушарии. Пандемия и связанные с ней карантины лишь усилили уже существующие тенденции, добавив к действующим негативным факторам еще и снижение спроса на газ. При этом, по нашей оценке, последствия COVID-19 для мирового газового рынка будут не такими глобальными, как для нефтяного, в силу неоднородности в структуре потребления природного газа в различных регионах и странах.

Когда можно ожидать восстановления спроса на газ? Насколько он пострадал в сравнении с другими энергоресурсами?

Юрий Сентюрин: Из-за общего экономического спада мировое потребление газа в 2020 году может сократиться от 2,8 до 3,5%. Но пандемия еще не побеждена, поэтому мы рассматриваем и более пессимистический сценарий с пятипроцентным снижением. После высокого прироста на 4,9% в 2018 году в следующем году он увеличился лишь на 1,9%. Тем не менее по итогам 2019 года рост спроса на газ стал вторым после возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что привело к увеличению его доли в мировом энергобалансе до исторического максимума в 23%. Даже сейчас по сравнению с другими ископаемыми видами топлив газ демонстрирует большую устойчивость на фоне COVID-19. Падение спотовых цен повысило его конкурентоспособность в сравнении, например, с углем и способствовало замещению последнего. А снижение использования газа в коммерческом секторе отчасти компенсируется ростом спроса со стороны домохозяйств из-за перехода большого количества людей на удаленный режим работы.

За девять месяцев 2020 года из-за пандемии европейский импорт по трубопроводам снизился на 17%

По нашим прогнозам уровень потребления 2018 года может восстановиться уже в следующем году, а показатель 2019 года будет достигнут к 2022 году. Очень многое зависит от развития ситуации с пандемией и, как следствие, длительностью и жесткостью карантинных ограничений на ключевых рынках. Немаловажную роль сыграет то, какой окажется предстоящая зима.

Когда цены на газ перейдут к росту?

Юрий Сентюрин: На сырьевой рынок оказала большое влияние ситуация, связанная с резким падением котировок нефти этой весной. Цены на природный газ к июню этого года достигли своих исторически минимальных значений. Также сократилась разница между котировками в различных регионах - Азии, Европы, Америки. Спотовые цены на газ на азиатских и европейских рынках в первом полугодии 2020 года оказались более чем на 50% ниже, чем годом ранее. По нашим расчетам средняя цена на основных мировых хабах - американском Henry Hub и британском NBP - по итогам 2020 года не превысит отметку в 3,5 доллара за 1 млн БТЕ (британская тепловая единица. 1 млн БТЕ - около 27 кубометров газа. 128 долларов за 1 тыс. кубометров. - "РГ"). В 2021 году прогнозируется восстановление цен до уровня 4-5 долларов за 1 млн БТЕ. Но в краткосрочной перспективе восстановление уже началось, чему способствует сезонный фактор. По итогам октября цена газа на голландском хабе ТТF выросла на 40% по сравнению с прошлым годом и составила 4,8 доллара за млн БТЕ. В Азии цена на хабе JKM составила 7 долларов за млн БТЕ, что на 12% выше, чем в предыдущем году. Средняя цена в США на Henry Hub по итогам октября была на 25% выше, чем в прошлом месяце.

Можно ли сказать, что из-за пандемии трубопроводные поставки пострадали больше, чем торговля СПГ?

Юрий Сентюрин: Коронавирус утвердил тренд на активное продвижение СПГ на газовом рынке, но это совсем не означает конец эпохи трубопроводных поставок. Просто темпы их роста будут ниже, чем у СПГ. По нашим прогнозам торговля СПГ после рекордного тринадцатипроцентного роста в 2019 году в 2020 году увеличится лишь на 3-3,5%. Это связано со снижением количества новых проектов. В 2021 году объемы могут вырасти на 7-7,5% в результате возможного оживления спроса и запуска новых мощностей по сжижению газа. В глобальном масштабе рынок СПГ, вероятнее всего, сможет сбалансироваться после пандемии к 2022 - 2024 годам.

Трубопроводные поставки природного газа в 2019 году сократились на 1,7% по сравнению с 2018 годом. За девять месяцев 2020 года из-за пандемии европейский импорт по трубопроводам снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Поставки в Китай по трубопроводам в первой половине 2020 года упали на 7%.

Как в будущем будет расти мировая торговля газом и меняться соотношение на рынке трубопроводного и сжиженного природного газа?

Юрий Сентюрин: Мы ожидаем, что объемы общей торговли природным газом будут в среднем расти на 1,4% в год и составят 1,99 трлн кубометров к 2050 году. В среднесрочной и долгосрочной перспективе торговля СПГ продолжит уверенно расти. В долгосрочной перспективе увеличение объемов СПГ на рынке будет поддерживаться вводом в эксплуатацию новых мощностей, а также установлением приемлемых спотовых цен на этот продукт. Но в краткосрочном прогнозе импорт трубопроводного газа будет сохранять свою привлекательность и конкурентоспособность по сравнению со СПГ благодаря более низким ценам. По нашим оценкам, доля СПГ в мировой газовой торговле составит 48% (650 млрд кубометров) и 56% (1,11 трлн кубометров) в 2030 году и 2050 году соответственно. Уже к 2035 году больше половины торговли природным газом будет приходиться на СПГ.

В каких регионах будет сильнее всего расти потребление газа?

Юрий Сентюрин: В течение следующего десятилетия мировое потребление природного газа увеличится на 15% к уровню 2019 года и составит более 4,55 трлн кубометров к 2030 году. Около 70% этого прироста спроса будет приходиться на страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Северную Америку. Страны Юго-Восточной Азии, Китай и Индия обеспечат более 40% дополнительных объемов мирового потребления ввиду усиления экологической повестки и продолжающегося перехода с угля на газ в электрогенерации, промышленности и бытовом секторе. Прогнозируется здесь и расширение использования газа в качестве газомоторного топлива.

В страновом разрезе Китай останется драйвером спроса и на горизонте до 2030 года. Потребление здесь возрастет более чем на 60%, достигнув 500 млрд кубометров. Устойчивый рост будет наблюдаться в Индии, что подкреплено планами государства перейти к экономике, основанной на газе, и увеличить долю этого энергоресурса в структуре энергобаланса с 6 до 15% к 2030 году.

Единственным рынком с отрицательной динамикой спроса на природный газ будет Европа из-за развития ВИЭ, ужесточения политики в области экологии и энергоэффективности. Однако до 2030 года мы не ожидаем и здесь существенного спада, поскольку поэтапный вывод из эксплуатации угольных и атомных станций будет компенсирован в том числе расширением газовой генерации. Потенциал замещения присутствует и в транспортном сегменте, так как все больше европейских стран заявляют намерения минимизировать использование бензина и дизельного топлива. Нормы выбросов CO2 для новых автомобилей, утвержденные Европейским парламентом в 2019 году, будут способствовать дальнейшему внедрению альтернативных транспортных средств, обладающих экологическими преимуществами. Мы исходим из того, что такие подходы положительно скажутся на росте спроса на газомоторное топливо в Европе.