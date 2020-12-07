Голосовой помощник "Алиса" поможет клиентам Почты России

В голосовом помощнике "Алиса" теперь есть навык Почты России. Теперь "Алиса" поможет отследить статус почтового отправления, узнать индекс, адрес и время работы ближайшего отделения почты, проконсультирует по основным почтовым услугам. Для запуска сервиса надо произнести: "Алиса, открой навык Почты России".

Пока навык работает в тестовом режиме, сообщили в Почте России. Постепенно он будет совершенствоваться с учетом потребностей клиентов и часто задаваемых вопросов. Скоро с помощью голосового помощника можно будет вызвать курьера для доставки или отправки посылки или записаться на обслуживание в почтовое отделение.

Алиса - виртуальный голосовой помощник, созданный компанией "Яндекс". Она распознает естественную речь и отвечает на вопросы пользователей. Алиса работает на смартфонах и компьютерах, в автомобилях и в Яндекс.Станции.