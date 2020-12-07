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07.12.2020 17:26
Рубрика: Спорт

Последний стал первым

Гран-при "Формулы-1" выиграл гонщик, завершивший стартовый круг в хвосте пелотона
Текст: Илья Соболев
Тройка призеров предпоследнего этапа чемпионата "Формулы-1", который, как и предыдущий, проходил в Бахрейне, получилась непривычной. Победу одержал мексиканский пилот "Рейсинг пойнт" Серхио Перес, вторым финишировал француз Эстебан Окон на "Рено", а замкнул трио лучших еще один гонщик "Рейсинг пойнт" канадец Лэнс Стролл. Наш Даниил Квят на "Альфа Таури" показал седьмой результат.
Немного меньше невезения, и Даниил Квят вполне мог подняться на подиум Гран-при Сахира. Фото: AP Немного меньше невезения, и Даниил Квят вполне мог подняться на подиум Гран-при Сахира. Фото: AP
Немного меньше невезения, и Даниил Квят вполне мог подняться на подиум Гран-при Сахира. Фото: AP

Впрочем, Гран-при Сахира изначально сулил сюрпризы. Если неделю назад пилоты гонялись на треке традиционной конфиругации, то в минувший уик-энд им впервые предстояло проехать по периметру трассы. Новообразованный круг получился коротким, с большим количеством прямых: не случайно в квалификации финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас установил абсолютный рекорд, проехав самый быстрый круг в истории "Формулы-1" - за 53 секунды. Изюминки гонке добавила еще и обстановка: организаторы решили провести ее после заката, то есть получилось ночное Гран-при.

Фото: AP Photo/Kenan Asyali, Pool
Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и сравнялся с Шумахером

Еще один момент: из-за коронавируса этап пропускал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, досрочно обеспечивший себе чемпионский титул в этом сезоне. Его отсутствие повлекло две перестановки: свободный болид немецкой команды занял пилот ее молодежной программы Джордж Расселл, выступающий за "Уильямс", а самого Расселла заменил британец Джек Эйткен, дебютировавший в "Больших призах". Еще одним дебютантом оказался бразилец Пьетро Фиттипальди, подменивший в "Хааса" попавшего в аварию неделю назад француза Ромена Грожана.

Из этой троицы лучше всех проявил себя Расселл. Даже несмотря на то что болид Хэмилтона ему оказался в буквальном смысле мал (из-за разницы в росте) и причинял гонщику болевые неудобства, Джордж совсем немного проиграл Боттасу в квалификации и блистательно стартовал непосредственно в гонке, сразу вырвавшись на первое место. Увы, фортуна в этот вечер была совсем не на стороне молодого пилота. Сначала механики "Мерседеса" совершили дикую ошибку, поставив ему на пит-стопе шины, предназначенные для напарника, из-за чего Расселлу срочно пришлось "переобуваться" лишний раз. А потом, когда вопреки всему Джордж снова включился в борьбу за победу, у него случился медленный прокол. В итоге британец поехал на очередной пит-стоп и в этой гонке смог подняться лишь на девятую строчку.

У победителя гонки Серхио Переса, которого в "Формуле-1" зовут просто Чеко, начало гонки тоже получилось обескураживающим. Авария, из-за которой на первом же круге сошли голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и монегаск Шарль Леклер ("Феррари"), зацепила и Переса: Чеко пришлось заехать в боксы и вернуться в самом хвосте. Тем удивительней его прорыв на вершину: к слову, еще никогда в истории "Формулы-1" гонщику, завершившему первый круг на последнем месте, не удавалось выиграть гонку. А еще удивительней тот факт, что по состоянию дел на текущий момент Чеко не будет выступать в "Формуле-1" в следующем сезоне. В "Рейсинг пойнт" на его место приходит именитый немец Себастьян Феттель, а другие команды предлагать контракт мексиканцу пока не спешат.

Что касается нашего Даниила Квята, при благоприятном стечении обстоятельств россиянин вполне мог оказаться на пьедестале. Даня провел лучшую для себя квалификацию в сезон, заняв пятое время. "Показал людям, чего я стою". Неплохо Квят начал и гонку, но сказалось фирменное невезение. Благодаря виртуальному режиму безопасности, объявленному после схода одного из пилотов, конкуренты Квята сэкономили время на заезде в боксы и сумели его опередить.

- У меня была безупречная квалификация и почти идеальная гонка, так что я очень доволен своим выступлением, - признался россиянин. - Мы отлично поработали, это мой лучший уик-энд в сезоне. Я показал отличный темп и не так много уступал самым быстрым командам из середины пелотона.

К слову, как и Перес, Квят с большой долей вероятности потеряет место в "Формуле-1" на 2021 год. Боссы "Ред Булл", в программу которого входит "Альфа Таури", похоже, уже нашли замену Даниилу в лице японца Юки Цкноды из "Формулы-2". И, увы, даже солидные результаты Квята в последних гонках вряд ли этому помешают.

Между тем в "Формуле-2" сезон уже завершился. Его победителем, как и ожидалось, стал сын легендарного Михаэля Шумахера Мик, который со следующего года будет выступать в "Ф-1" за "Хаас". Его будущий напарник по команде россиянин Никита Мазепин в общем зачете занял пятую строчку. Еще один наш соотечественник, Роберт Шварцман, дебютировавший в "Ф-2", - четвертый.

Спорт Формула-1

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