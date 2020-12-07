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07.12.2020 19:01
Рубрика: Общество

Наберутся опыта

Иркутский университет устраивает своих студентов на работу
Текст: Андрей Смирнов
Российская газета - Спецвыпуск № 276(8330)
Трудоустройство в науку студентов и выпускников - одно из важнейших направлений, которое поддерживает и развивает Иркутский государственный университет. Особо актуально это стало в период пандемии, когда на рынке труда сократилось количество рабочих мест.
Студенты и выпускники работают в собственных подразделениях Иркутского государственного университета. Фото: Максим Арзаев Студенты и выпускники работают в собственных подразделениях Иркутского государственного университета. Фото: Максим Арзаев
Студенты и выпускники работают в собственных подразделениях Иркутского государственного университета. Фото: Максим Арзаев

Университет, кроме активной помощи своим студентам и выпускникам в поисках работы вне своих стен, предлагает им вакансии и в собственных подразделениях. В основном это работа, связанная с научно-исследовательской деятельностью, что позволяет молодым специалистам набрать опыт в профессиональной сфере.

Фото: iStock
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Так, в этом году университет предложил места в новых лабораториях, созданных в рамках крупных грантов Минобрнауки России. Например, в лаборатории информационных технологий и обработки данных физических экспериментов на должностях лаборантов и инженеров работают бакалавры и магистранты физического факультета. Они занимаются обработкой данных измерений, полученных крупнейшей в мире гамма-обсерваторией и глубоководным нейтринным телескопом. В лабораторию квантово-химического моделирования молекулярных систем приняты на работу студенты химического и физического факультетов, в лабораторию стресс-физиологии и перспективных биотехнологий - студенты-биологи.

- Причастность к глобальным научным экспериментам - всегда очень интересная практика, дающая уникальный опыт для дальнейшей научной карьеры. Безусловно, важно, что университет дал нам возможность трудоустроиться в период самоизоляции - мы сохраняем свой рабочий потенциал или своего рода "тонус". И важно, что за это мы получаем заработную плату, - сказал студент ИГУ Марк Терновой.

Еще одной лабораторией, созданной в этом году в вузе, и в состав научных сотрудников которой вошли студенты и выпускники ИГУ, стала лаборатория фармацевтической биотехнологии. Молодые ученые в ней работают с грибом трюфелем: оценка биотехнологического потенциала и формирование коллекции, возможность эффективного применения в агропромышленной сфере.

Традиционно студенты и выпускники ИГУ работают "в поле". Например, на археологических раскопках, самые масштабные из которых - работы на месте нового участка трассы "Сибирь". Здесь молодые специалисты занимаются поиском артефактов, проводят их выемку и предварительную обработку.

В рамках субсидии Минобрнауки России, выделенной ИГУ для поддержки трудоустройства выпускников ИГУ в научные подразделения университета, на должности лаборантов-исследователей и стажеров-исследователей устроено более 50 человек.

Общество Образование

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