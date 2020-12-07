К 2035 году сжиженный газ обгонит трубопроводный по объемам поставок

Доля сжиженного природного газа (СПГ) в мировой газовой торговле составит 48% (650 млрд кубометров) в 2030 году и 56% (1 110 млрд кубометров) в 2050 году. А уже к 2035 году больше половины торговли природным газом будет приходиться на СПГ. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава "Форума стран - экспортеров газа" (ФСЭГ) Юрий Сентюрин.

Объемы общей торговли природным газом будут в среднем расти на 1,4% в год. К 2050 году они и составят 1 990 млрд кубометров, что будет соответствовать 52%-ому увеличению. В среднесрочной и долгосрочной перспективе торговля СПГ продолжит уверенный рост.

Этому будет способствовать ввод в эксплуатацию новых мощностей по сжижению газа, а также снижение спотовых цен на СПГ из-за удешевления технологий производства и транспортировки. Но в краткосрочном прогнозе ФСЭГ указывается, что импорт трубопроводного газа будет сохранять свою привлекательность и конкурентоспособность по сравнению с СПГ благодаря более низким ценам.

Полный текст интервью с главой "Форума стран - экспортеров газа" (ФСЭГ) Юрием Сентюриным читайте в ближайшем номере "РГ".