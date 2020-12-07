К 2035 году сжиженный газ обгонит трубопроводный по объемам поставок

Объемы общей торговли природным газом будут в среднем расти на 1,4% в год. К 2050 году они и составят 1 990 млрд кубометров, что будет соответствовать 52%-ому увеличению. В среднесрочной и долгосрочной перспективе торговля СПГ продолжит уверенный рост.
Этому будет способствовать ввод в эксплуатацию новых мощностей по сжижению газа, а также снижение спотовых цен на СПГ из-за удешевления технологий производства и транспортировки. Но в краткосрочном прогнозе ФСЭГ указывается, что импорт трубопроводного газа будет сохранять свою привлекательность и конкурентоспособность по сравнению с СПГ благодаря более низким ценам.
Полный текст интервью с главой "Форума стран - экспортеров газа" (ФСЭГ) Юрием Сентюриным читайте в ближайшем номере "РГ".