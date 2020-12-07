Кабмин Чехии может вернуть ряд жестких мер против COVID-19

Вопрос о возможном возвращении жестких ограничительных мер из-за коронавируса седьмого декабря рассмотрят власти Чехии. Об этом рассказал журналистам вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек.

"За последние дни мы вновь наблюдаем рост числа заболевших. Ситуация настораживает. Многие предприниматели, особенно в ресторанном бизнесе, злоупотребили доверием правительства, которое разрешило возобновить с оговорками работу ресторанов, магазинов и служб быта. Были допущены десятки нарушений", - цитирует Гавличека РИА Новости.

Большая часть сегодняшнего заседания правительства Чехии будет посвящена ситуации с коронавирусом в стране. Полиция подготовит информацию обо всех допущенных нарушениях по итогам минувших дней. Не исключен пересмотр послаблений санитарного режима, объявленных с третьего декабря, отметил вице-премьер. Правительство намерено также запросить у парламента разрешение на продление действующего с пятого октября в стране режима ЧС до 11 января, пока он действует до 12 декабря.