В воскресенье на Украине закончилось голосование на местных выборах: второй тур мэрских выборов прошел в Кривом Роге, родном городе президента Владимира Зеленского. И, как следует из предварительных подсчетов, земляки отказали в доверии кандидату от партии "Слуга народа".

Для Зеленского голосование в родном городе имело принципиальное значение. Все кандидаты от его партии ранее проиграли мэрские выборы в областных центрах, а переход в оппозицию к Киеву и шестисоттысячного Кривого Рога превращал поражение президентского политического проекта в полноценный разгром. После первого тура в Кривом Роге с двукратным отрывом от "слуги" Дмитрия Шевчика (топ-менеджера олигарха Рината Ахметова. - "РГ") лидировал 71-летний Юрий Вилкул, до этого десять лет возглавлявший Кривой Рог. Однако за три недели до выборов действующий мэр снялся с выборов - официально по состоянию здоровья. Он призвал горожан поддержать своего советника Константина Павлова, баллотировавшегося от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и занявшего третье место в первом туре.

После этого у Зеленского и Ахметова появился шанс поставить во главе Кривого Рога своего человека. И Зеленский принялся агитировать: он посетил Кривой Рог и встретился с Шевчиком, а в минувшую пятницу записал для земляков ролик с призывом прийти на участки. "Вы люди умные, сами все знаете", - намекнул Зеленский, за кого голосовать. Но криворожане намека не поняли. Хотя экзитпол от принадлежащего Ахметову телеканала "Украина 24" давал Шевчику нужный 51 процент, параллельный подсчет голосов, организованный наблюдателями и членами участковых комиссий от оппозиции, демонстрирует иной результат - 58 процентов за Павлова и 41 за Шевчика.