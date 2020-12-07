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07.12.2020 15:38
Рубрика: Власть

Комитет ГД поддержал санкции за цензуру против российских СМИ

Текст: Татьяна Замахина
Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об ответных мерах за цензуру российских СМИ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В середине ноября в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении иностранных социальных сетей и IT-ресурсов, допускающих "случаи дискриминации россиян". Законопроектом в качестве мер предусматриваются блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Предполагается штрафовать на сумму до 3 миллионов рублей, сообщал один из авторов проекта Антон Горелкин. Эта инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Профильный комитет единогласно решил рекомендовать Госдуме принять законопроект в первом чтении, его предложено рассмотреть на заседании 9 декабря.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, который выступает соисполнителем по законопроекту, ранее также его поддержал.

В пользу документа ранее высказались в Роскомнадзоре: в пресс-службе ведомства заявили, что такой закон призван защитить права граждан РФ на свободный поиск и получение информации. Роскомнадзор, кроме того, привел данные, что в этом году выявлено 24 случая цензурирования российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний. В частности, цензуре подверглись Russia Today, РИА Новости, Спутник, Царьград-ТВ, Крым 24.

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