Коронакризис внес коррективы в программы студенческих обменов

Международные академические программы мобильности, несмотря на эпидемические ограничения, продолжают развивать многие российские вузы. Совместное обучение студентов из разных стран повышает качество образования и содействует разработке новых, более конкурентоспособных программ.

Конкуренция в глобальной экономике все больше основывается на взаимодействии лучших практик. Это можно наблюдать как в реальных секторах, так и внутри образовательного пространства. Высшая школа в современном мире становится одной из самых крупных сфер мировой экономики и наиболее динамично развивающимся сектором торговли услугами, который во многом определяет экономическое развитие страны и ее конкурентоспособность. Пандемия внесла свои коррективы в национальные образовательные стратегии, вследствие чего снизилась и международная активность российских вузов.

Практически все игроки Европейского пространства высшего образования были вынуждены изменить вектор развития глобальной образовательной повестки. За последние 20 лет , как отмечал ранее глава минобрнауки Валерий Фальков, европейские страны достигли значительного повышения открытости систем образования и развития академической мобильности. Инструменты обеспечения сопоставимости образовательных систем способствуют расширению образовательных возможностей и повышению качества образования.

Каждый вуз самостоятельно определяет для себя возможности имплементации действующих программ международной академической мобильности. В 2020/2021 учебном году реализация многих таких программ проводится в дистанционном формате. Обучение онлайн, ставшее реальностью этого учебного года практически во всех вузах страны, позволяет в том числе и иностранным студентам подключаться к занятиям выбранных групп обучения. Например, в Воронежском госуниверситете студенты-иностранцы будут учиться дистанционно. Ежегодно этот вуз принимает более 70 иностранных студентов по программам международного академического обмена. "Онлайн-обучение не может заменить опыт обучения за рубежом, знакомство со страной, городом, университетом, но позволит сохранить академические обмены, несмотря на временные ограничения нашей реальной мобильности", - рассказали в пресс-службе ВГУ.

В то же время, если университет-партнер готов принять студентов, такой обмен продолжает осуществляться. Так, например, в НИУ ВШЭ по результатам прошедшего конкурса на осенний семестр этого года было подано 700 заявок в 67 зарубежных партнерских вузов. В тройку самых популярных вузов, на которые были поданы заявки, вошли университет Хельсинки (Финляндия), Университет Неймегена (Нидерланды), Университет Помпеу Фабра (Испания).

Российские студенты интересуются вузами в Финляндии, Нидерландах и Испании

Широкий спектр образовательных программ продолжает реализовываться и при поддержке федеральных структур. "Через центры Россотрудничества за рубежом, а у нас их больше 90 в 82 стран мира, мы обеспечиваем взаимодействие российских университетов со своими иностранными партнерами. Это, безусловно, и формирование программ двойного диплома, и привлечение иностранных студентов в РФ из-за рубежа. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы позиционирование российского образования и России как образовательной державы было на очень высоком уровне", - рассказал замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

Очевидно, что отложенный спрос на предоставление образовательных услуг в системе международных студенческих обменов станет одним из наиболее востребованных направлений сотрудничества российских и зарубежных вузов. "В прошлом году в России обучались около 48 тысяч китайских студентов, а в университетах КНР обучались около 20 тысяч российских студентов. Кроме того, примерно 30 тысяч студентов из обеих стран приняли участие в краткосрочных образовательных программах, конференциях, летних и зимних школах и других инициативах", - уточнил представитель Минобрнауки России в КНР Игорь Поздняков. А общее число студентов, вовлеченных в двусторонние образовательные обмены, составило около 100 тысяч человек.

Именно такие целевые показатели в апреле 2019 года были поставлены правительствами двух стран. Университеты РФ и КНР уже заключили около двух тысяч соглашений о сотрудничестве, в Китае российскими вузами создано 86 образовательных программ, девять совместных институтов и один университет - совместный Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне.

Международные академические программы - это отличная возможность приобрести опыт сотрудничества в международной академической среде. В этом случае принимающая сторона получает все возможности позиционировать свои образовательные программы как конкурентные и востребованные на мировом рынке образовательных услуг. "Мы исходим из того, что привлечение иностранных студентов для обучения в российские вузы является не только реализацией проекта "мягкая сила", но и прежде всего это способ расширить академическое сотрудничество между РФ и зарубежными странами. А это обеспечивает надежный фундамент международного влияния России на долгие годы вперед", - подчеркнул зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов.

Студенты, приезжающие в другую страну, получают возможность изучить язык и культуру, познакомиться с образовательными системами других стран и открыть новые карьерные перспективы. И обучение иностранных студентов в рамках стратегии развития экспорта образовательных услуг, и участие российских студентов в международных программах обмена вносят свой вклад в стабильное экономическое развитие нашей страны, позволяя активизировать процессы ее интеграции в мировое образовательное пространство, а также получить прямую экономическую выгоду и усилить конкурентоспособность всей экономики в целом.