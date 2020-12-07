Краш-тест: PlayStation 5 против промышленного шредера

Пока во всем мире геймеры не очень успешно пытаются купить консоли нового поколения, энтузиасты с YouTube-канала Crunchy Crushing решили проверить PlayStation 5 на прочность, причем буквально и самым экстремальным образом.

Устройство вместе с геймпадом бросили в промышленный шредер. Приставка как будто пыталась какое-то время сопротивляться и даже выпрыгнуть из "дробилки", но силы были слишком неравны. Особо впечатлительным любителям видеоигр это видео лучше не смотреть.

Но на этом экзекуция не закончилась - авторы ролика сделали из останков консоли инсталляцию с красивой синей подсветкой.