У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Краш-тест: PlayStation 5 против промышленного шредера

Текст:   Богдан Бобров
07.12.2020,  
15:47
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Пока во всем мире геймеры не очень успешно пытаются купить консоли нового поколения, энтузиасты с YouTube-канала Crunchy Crushing решили проверить PlayStation 5 на прочность, причем буквально и самым экстремальным образом.

Видео: Чак Норрис поднимает танк и спасает котика в новом ролике World of Tanks

Устройство вместе с геймпадом бросили в промышленный шредер. Приставка как будто пыталась какое-то время сопротивляться и даже выпрыгнуть из "дробилки", но силы были слишком неравны. Особо впечатлительным любителям видеоигр это видео лучше не смотреть.

Но на этом экзекуция не закончилась - авторы ролика сделали из останков консоли инсталляцию с красивой синей подсветкой.

игры
Фото: istock
В Windows 10 появится реклама на весь экран. Как ее избежать 14:49