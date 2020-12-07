8 декабря Госдума рассматривает во втором чтении законопроекты, которые определяют статус сенаторов РФ и депутатов Государственной Думы, а также порядок формирования верхней палаты парламента. Проекты законов внесены на рассмотрение президентом РФ в целях реализации обновленных положений Конституции.

По новому закону, подчеркивает Павел Крашенинников, сенаторы не могут иметь иностранные счета. Фото: Сергей Куксин/ РГ

О том, что изменится в законодательной ветви российской власти, "Российской газете" рассказал председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Павел Владимирович, уже известно, что члены Совета Федерации будут называться сенаторами. Не ностальгия ли это по былой империи? Столетие спустя традиции возрождаются?

Павел Крашенинников: Сравнение хотя и статусное, но сугубо литературное. Законопроект приводит в соответствие фактически давно уже утвердившееся звание членов Совета Федерации. На общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию летом нынешнего года оно было внесено в текст Основного Закона.

Поэтому предлагается заменить в федеральном законе понятие "член Совета Федерации" на понятие "сенатор Российской Федерации". Так что империя тут ни при чем. Кстати, нынче в десятках стран членов верхних палат парламентов именуют сенаторами, и наш Совет Федерации предстает вполне в общемировом тренде.

Что изменится в формировании Совета Федерации?

Павел Крашенинников: Новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации определяет, что верхняя палата парламента состоит из сенаторов Российской Федерации. Как и прежде, каждый субъект Федерации будет представлен двумя сенаторами - по одному от законодательного (представительного) и от исполнительного органов власти.

Срок их полномочий определяется временем полномочий тех органов власти, которые они представляют.

В стране есть немало выдающихся людей, которые блестяще проявили себя на ответственных постах, но затем уходят как бы в никуда или в частные структуры. Почему бы не найти им иное, государственное применение?

Павел Крашенинников: Обновленная Конституция существенно расширяет состав Совета Федерации. Увеличивается представительство Российской Федерации на назначение сенаторов. Ранее глава государства мог назначить до 10 процентов от общего числа членов палаты, то есть 17 сенаторов. Теперь же он вправе назначить сенаторами до 30 представителей России, причем 7 человек из них могут быть назначены пожизненно. Именно из числа лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Их опыт, знания и мудрость послужат на благо государству и обществу.

Особая статья - глава государства. Ведь такие люди, с их колоссальным опытом, могут принести еще очень много пользы для страны и после истечения своих полномочий...

Павел Крашенинников: Новый законопроект определяет, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае отставки, вправе стать сенатором. Причем статус сенатора будет закреплен за ним пожизненно.

Это должно быть его личное решение. Статус сенатора приобретается с момента подачи в Совет Федерации соответствующего заявления.

А бывший глава государства, полномочия которого прекращены уже давно, сможет воспользоваться этим правом?

Павел Крашенинников: Президент, полномочия которого прекращены до принятия обсуждаемого закона, конечно же обладает таким правом с момента вступления в силу закона.

На какой срок будут назначаться сенаторы по президентской квоте?

Павел Крашенинников: Сенаторы - представители России назначаются указом президента на 6 лет (кроме назначаемых пожизненно).

Нужно отметить, что их назначение является правом, но не обязанностью главы государства.

Какими достоинствами должен обладать человек, чтобы претендовать на должность сенатора?

Павел Крашенинников: В соответствии Конституцией, это гражданин России, достигший возраста 30 лет и обладающий безупречной репутацией.

Кандидат в сенаторы должен постоянно жить в России и не иметь гражданства или подданства иностранного государства. Исключаются также вид на жительство либо иной документ, дающий право постоянно находиться за границей.

Сохранятся ли ограничения по судимости?

Павел Крашенинников: Очистительные фильтры есть и теперь, но законопроект расширяет возможности для контроля. Вводятся запреты для тех, кто совершал не только тяжкие преступления, но и средней тяжести.

Напомню, в действующем законе значатся лишь тяжкие и особо тяжкие преступления. Даже после того, как былая судимость снята или погашена, введены сроки ограничения: за особо тяжкие преступления 15 лет, за тяжкие - 10 и средней тяжести - 5 лет. В течение этого времени человек не сможет претендовать на сенаторское кресло.

Президент РФ, прекративший свои полномочия в связи с истечением их срока или в случае отставки, будет вправе стать пожизненным сенатором

Провинившихся губернаторов снимают за утрату доверия. А кресло под проштрафившимся сенатором может зашататься?

Павел Крашенинников: Основания для досрочного прекращения полномочий сенатора, равно как и депутата Госдумы, перечислены в действующем законе. Если будет установлено, что сенатор или депутат не соблюдает установленные требования, ограничения и запреты, это влечет за собой уход с поста.

В числе таких нарушений названы иностранные счета и вклады. Законопроект добавляет к ним наличие иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Для сенаторов - представителей региона дополнено также несоблюдение ценза оседлости.

Если женщина уходит в декрет, за нею сохраняется рабочее место. А как будет с теми, кто ушел в сенаторы или депутаты?

Павел Крашенинников: Законопроект предлагает исключить положение закона о предоставлении прежнего места работы либо должности. Это продиктовано несколькими предпосылками. Во- первых, были ситуации, когда экс-парламентарий требовал восстановить его в прежней должности, к примеру ректора ВУЗа. Но там уже многие годы трудится другой человек - ВУЗ не мог оставаться без руководства. В итоге - конфликт. Важно, чтобы кандидаты в депутаты и сенаторы знали о своих правах и обязанностях.

Думаю, что споры на этой почве не будут возникать. При этом хочу подчеркнуть, что срок полномочий сенатора РФ и депутата Госдумы засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы.

На обсуждение Госдумы выносятся также подготовленные вами и сенатором Андреем Клишасом поправки в закон о гарантиях президенту РФ и членам его семьи после прекращения полномочий главы государства. Что меняется в законе?

Павел Крашенинников: Законопроект подготовлен в связи с поправками в статьи 92.1 и 93 Конституции. Он связан также с законопроектом о Совете Федерации, по которому прекративший свои полномочия президент получает право пожизненно стать сенатором РФ. При этом за ним и его семьей сохраняются социальные и иные гарантии, которые установлены федеральным законом.

Президент может прекратить исполнение полномочий в связи с истечением срока пребывания в должности либо досрочно, в случае отставки или стойкой неспособности осуществлять полномочия главы государства по состоянию здоровья. Новая статья 92.1 Основного Закона устанавливает, что в том и другом случае он обладает неприкосновенностью.

Процедура лишения неприкосновенности экс-президента аналогична процедуре отрешения от должности действующего главы государства - на основании ст. 93 обновленной Конституции. Все эти нормы закрепляются в упомянутом федеральном законе.

Как законопроект определяет нормы о неприкосновенности?

Павел Крашенинников: Президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности. Он не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность экс-президента распространяется также на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, на принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку. При этом гражданско-правовая ответственность сохраняется.

Считается, что гарантии первому лицу - это признак цивилизованного общества и уважения к публичной власти. Вы согласны?

Павел Крашенинников: Неприкосновенность экс-президента является логическим продолжением иммунитета главы государства. Он вправе рассчитывать на уровень защиты и правовых гарантий не ниже тех, которые ему были предоставлены во время президентства.

Такой порядок выступает гарантией от необоснованных преследований и признает значимость роли первого лица в системе публичной власти. Это важно для стабильности государства и общества.

Президент принимает сложнейшие решения, даже непопулярные, но необходимые для благополучия народа, и после ухода с поста он должен быть огражден от нападок несогласных с ним по политическим или идеологическим мотивам.