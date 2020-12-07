Лукашенко рассказал о задачах экономического развития страны на 2021 год

Несмотря на палитру событий, в которые Беларусь погружена как извне, так и изнутри, Александр Лукашенко рассчитывает на сохранение достигнутого уровня социально-экономического развития. Эта цель, по словам президента, входит в число приоритетов на 2021 год.

Правительство РБ и Национальный банк внесли на рассмотрение президенту пакет прогнозных документов. Чтобы сверить предлагаемые подходы с руководителями местных органов власти, на совещание к главе государства 7 декабря были приглашены высшие должностные лица, вице-премьеры, министры, губернаторы.

Что касается основных принципов функционирования государства на ближайшую пятилетку, то они, напомнил Лукашенко, будут установлены Всебелорусским народным собранием. Он предупредил участников совещания, что "если правительство и парламент примут решение, что документы, которые будут формализованы в законах и указах президента, предпочтительны для развития страны, и это будет удовлетворять запросам местных органов власти в лице губернаторов, значит, быть по сему", - сказал президент.

Выступая на совещании, белорусский лидер, слова которого цитирует его пресс-служба, констатировал, что на долю действующего правительства выпал один из самых сложных периодов за последние десятилетия. "Иногда ситуация менялась не по месяцам и не по неделям, а по дням", - пояснил он, уточнив, что не дотянула до уровня прошлого года промышленность, снизились инвестиции, на 15% просел экспорт.

В то же время, по его словам, ключевая задача достигнута - сохранена финансовая стабильность в банковской сфере, на валютном рынке. "Без просрочек рассчитались по всем долгам. И это удалось обеспечить на фоне жестких бюджетных рамок и главного шока года - коронавируса".

В силу сложившихся обстоятельств, белорусский лидер предупредил актив, что "строить слишком жесткие планы на следующий год было бы опрометчиво". В то же время, полагает он, "снижение уже достигнутого уровня неприемлемо ни социально, ни экономически, ни политически".

Обратив внимание правительства РБ на необходимость сохранения по всем направлениям положительной динамики, президент сформулировал двуединую задачу: каждый шаг в обязательном порядке должен отвечать экономической эффективности и бережному, внимательному отношению к запросам людей.

Затронул президент и вопрос о предстоящем перераспределении полномочий между ветвями власти, подтвердив, что оно обязательно состоится. "Добавим кому мало, но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия. Во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал - если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа. Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема", - резюмировал президент.