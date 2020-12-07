В мире
07.12.2020 17:17
Текст: Юрий Когалов

Лукашенко поручил местным властям трудоустроить безработных

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Михаил Климентьев/ РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил местным властям трудоустроить максимальное число безработных. Как передает БелТА, об этом речь зашла на заседании, посвященном экономике страны, итогам 2020 года и прогнозам на 2021-й.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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"Еще раз хочу подчеркнуть на злобу дня: немедленно на местном уровне (председателям облисполкомов, прежде всего, и Минскому горисполкому) заняться трудоустройством безработных", - заявил Лукашенко. По его словам, необходимо "поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать".

По мнению президента Беларуси, такие люди не только принимают участие в несанкционированных мероприятиях, но и могут легко стать преступниками. "Мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом некоторых еще содержим в местах не столь отдаленных", - отметил Лукашенко.

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