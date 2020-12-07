Лукашенко поручил местным властям трудоустроить безработных

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил местным властям трудоустроить максимальное число безработных. Как передает БелТА, об этом речь зашла на заседании, посвященном экономике страны, итогам 2020 года и прогнозам на 2021-й.

"Еще раз хочу подчеркнуть на злобу дня: немедленно на местном уровне (председателям облисполкомов, прежде всего, и Минскому горисполкому) заняться трудоустройством безработных", - заявил Лукашенко. По его словам, необходимо "поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать".

По мнению президента Беларуси, такие люди не только принимают участие в несанкционированных мероприятиях, но и могут легко стать преступниками. "Мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом некоторых еще содержим в местах не столь отдаленных", - отметил Лукашенко.