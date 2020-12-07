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07.12.2020 00:00
Рубрика: Экономика

Примут в расчет

Минимальный размер оплаты труда будет невозможно понизить
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8329)
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) ни при каких обстоятельствах не сможет быть понижен. Такова одна из основных поправок, которая будет внесена в законопроект о новой методике расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.
В следующем году МРОТ составит 11 653 рубля, а к 2023 году он должен превысить 14 тысяч рублей. Фото: Fascinadora / istock В следующем году МРОТ составит 11 653 рубля, а к 2023 году он должен превысить 14 тысяч рублей. Фото: Fascinadora / istock
В следующем году МРОТ составит 11 653 рубля, а к 2023 году он должен превысить 14 тысяч рублей. Фото: Fascinadora / istock

Он уже принят Госдумой в первом чтении, и до 10 декабря Минтруд и другие ведомства должны представить поправки ко второму чтению. В пятницу их обсудили на рабочих группах Российской трехсторонней комиссии (РТК). Так, РТК будет участвовать во всех этапах установления МРОТ и прожиточного минимума. МРОТ на следующий год ни при каких условиях не может быть ниже МРОТа текущего года. Кроме того, для целей сравнения сохраняется аналитический расчет прожиточного минимума по действующей потребительской корзине.

Минтруд: Зарплата на "удаленке" должна сохраняться на прежнем уровне

Минтруд еще в сентябре анонсировал новый порядок расчета МРОТ и прожиточного минимума. Прожиточный минимум теперь будет определяться не по потребительской корзине, а по медианному доходу. Это величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у другой половины - ниже. Как считают в Минтруде, прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства населения и повышаться по мере их роста.

Также меняется расчет МРОТ - теперь его тоже будут считать от медианной зарплаты населения. При этом он должен быть не ниже прожиточного минимума, который хотят пересматривать не раз в квартал, как сегодня, а раз в год. Ведь когда прожиточный минимум пересматривают часто, он может уменьшаться, так как падают цены на товары, к которому он пока привязан.

В 2021 году прожиточный минимум должен равняться 11 653 рублям, а МРОТ - 12 792 рублям. Это выше, чем сейчас. Минтруд прогнозирует рост МРОТ до 14 176 рублей к 2023 году.

"Новая методика более прогрессивная, она исключает манипуляции со стоимостью потребительской корзины за счет включения в нее дешевых товаров или услуг, которые могут и не употребляться", - считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Фото: iStock
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Однако у российских профсоюзов есть претензии. Например, сейчас медианная зарплата устанавливается раз в два года. Соответственно, нужно либо менять методику, либо получится повышать МРОТ только раз в два года. Как рассказала "РГ" зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина, пока мнение профсоюзов ко второму чтению законопроекта так и не учтено.

"Не предусмотрено ежегодно пересматривать соотношения МРОТ и медианной зарплаты, а также соотношения величины прожиточного минимума на душу населения и величины медианного среднедушевого дохода в целом по России. С нашей точки зрения это не даст возможности двигаться в сторону повышения МРОТ и прожиточного минимума", - отмечает представитель ФНПР. Кузьмина также уточнила, что не учтены предложения профсоюзов ежегодно пересматривать величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения в регионах.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд

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