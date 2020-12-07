Минсельхоз вынес на общественное обсуждение новые ветеринарные правила содержания медоносных пчел как для промышленных пасек, так и личных подсобных хозяйств. Но пчеловоды считают их невыполнимыми и уверены, что в таком виде они нанесут непоправимый вред отрасли.

Проект правил разработан взамен старых от 2016 года. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2021 года и действовать до 1 марта 2027 года. Как пояснили в Минсельхозе, документ разработан для минимизации рисков распространения инфекционных заболеваний медоносных пчел, а также снижения доли недоброкачественных примесей в продукции пчеловодства.

Так, правила запрещают содержание пчел на территориях бывших и действующих полигонов бытовых отходов, скотомогильников, кладбищ, очистных сооружений и навозохранилищ. Пасеки должны размещаться не ближе 5 км от воскоперерабатывающих, кондитерских или химических предприятий, аэродромов, военных полигонов, радиолокационных, радио- и ТВ-станций и других источников микроволновых излучений. Также нельзя устанавливать пасеки на расстоянии ближе 3 км от болот, 300 м от помещений, в которых содержатся животные других видов (за исключением тех, которые принадлежат хозяину пасеки), 3 км от других пасек, 500 м от авто- и железных дорог, высоковольтных линий электропередач. Пасеки, предназначенные для получения меда на продажу, должны быть удалены не менее чем на 7 км от пасек, предназначенных для размножения или вывода пчел определенной породы, сохранения существующего генофонда пчел.

Директор Федерального научного центра пчеловодства Анна Брандорф считает, что применение правил в этом виде приведет к существенному сокращению пчелиных семей в России. Например, по ее словам, требование располагать пасеки не ближе 3 км друг от друга невозможно выполнить в традиционно пчеловодческих регионах - таких, как Кировская область или Башкирия. Там зачастую протяженность всего поселка составляет от 1,5 до 2 км. И в каждом доме есть пасека. Также из-за разности климата далеко не для всех регионов целесообразно устанавливать зимовники, как того требуют новые правила. А условие держать пасеку не ближе 300 метров от других животных ставит под угрозу существования личные подсобные хозяйства. В деревнях каждая семья содержит хозяйство. Получается, людей ставят перед выбором - либо пчел не заводить, либо требовать от соседа, чтобы он избавился от скотины, говорит эксперт. Неправильным Анна Брандорф считает и запрет на расположение пасек в удалении от болот - именно там для пчел водится лучший корм. Требование устанавливать ульи только из натуральных материалов она считает уместным разве что для пасек, которые специализируются на органической продукции.

По словам Брандорф, центр пчеловодства направил в Минсельхоз свои замечания к проекту и рассчитывает, что они будут рассмотрены в ближайшее время. В Минсельхозе "РГ" заверили, что проект будет доработан с учетом позиций всех заинтересованных сторон.

Там уточнили, что в личных подсобных хозяйствах содержится 93,3% пчелосемей. Всего в прошлом году было произведено 63,5 тыс. тонн меда.