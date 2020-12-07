Новости

SpaceX отправила к МКС космический грузовик Cargo Dragon 01:53
Перечислены симптомы рака желудка на ранней стадии 01:35
В Индии 140 человек госпитализированы с неизвестным заболеванием 00:51
Адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заразился коронавирусом 00:49
Немецкая авиакомпания Lufthansa уволит 29 тысяч сотрудников 00:35
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 00:15
Доктор Мясников перечислил продукты, ускоряющие старение 06.12.2020
Перес впервые в карьере выиграл этап "Формулы-1", Квят стал седьмым 06.12.2020
В Минске обеспокоены усилением военного присутствия у своих границ 06.12.2020
ЦСКА упустил победу над "Химками" в матче РПЛ 06.12.2020
В Степанакерт прибыли дополнительные подразделения МЧС России 06.12.2020
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 244 военнослужащих 06.12.2020
Названы победители премии "Студент года-2020" 06.12.2020
Бывший советник руководителя Росрыболовства экстрадирован с Кипра в РФ 06.12.2020
В Иране подтвердили использование спутника при убийстве ученого-ядерщика 06.12.2020
Российские биатлонисты провели 27 гонок подряд без медалей на Кубке мира 06.12.2020
"Динамо" обыграло "Арсенал" и поднялось на четвертое место в РПЛ 06.12.2020
В Югре экстренно сел вертолет с восемью пассажирами 06.12.2020
В Стамбуле на берег выбросило десятки тысяч больших медуз 06.12.2020
В московской квартире поймали самца двухцветного кожана 06.12.2020
Водолазкин и Степнова написали рассказы для благотворительной книги "Дом" 06.12.2020
В Москве "скорая помощь" перевернулась после ДТП 06.12.2020
Мужская сборная России стала четвертой в эстафете на этапе КМ по биатлону 06.12.2020
В Подмосковье арестованы участники расстрела семьи 06.12.2020
В Петербурге будут контролировать число и возраст зрителей на концертах 06.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
07.12.2020 00:13
Рубрика: Экономика

Собрались на мед

Пчеловоды поставят ульи по новым правилам
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8329)
Минсельхоз вынес на общественное обсуждение новые ветеринарные правила содержания медоносных пчел как для промышленных пасек, так и личных подсобных хозяйств. Но пчеловоды считают их невыполнимыми и уверены, что в таком виде они нанесут непоправимый вред отрасли.
Пчеловодам нужно будет аккуратнее размещать пасеки рядом с соседскими личными хозяйствами. Фото: Елена Афонина / ТАСС Пчеловодам нужно будет аккуратнее размещать пасеки рядом с соседскими личными хозяйствами. Фото: Елена Афонина / ТАСС
Пчеловодам нужно будет аккуратнее размещать пасеки рядом с соседскими личными хозяйствами. Фото: Елена Афонина / ТАСС

Проект правил разработан взамен старых от 2016 года. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2021 года и действовать до 1 марта 2027 года. Как пояснили в Минсельхозе, документ разработан для минимизации рисков распространения инфекционных заболеваний медоносных пчел, а также снижения доли недоброкачественных примесей в продукции пчеловодства.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Минсельхоз предложил увеличить финансирование программы поддержки села

Так, правила запрещают содержание пчел на территориях бывших и действующих полигонов бытовых отходов, скотомогильников, кладбищ, очистных сооружений и навозохранилищ. Пасеки должны размещаться не ближе 5 км от воскоперерабатывающих, кондитерских или химических предприятий, аэродромов, военных полигонов, радиолокационных, радио- и ТВ-станций и других источников микроволновых излучений. Также нельзя устанавливать пасеки на расстоянии ближе 3 км от болот, 300 м от помещений, в которых содержатся животные других видов (за исключением тех, которые принадлежат хозяину пасеки), 3 км от других пасек, 500 м от авто- и железных дорог, высоковольтных линий электропередач. Пасеки, предназначенные для получения меда на продажу, должны быть удалены не менее чем на 7 км от пасек, предназначенных для размножения или вывода пчел определенной породы, сохранения существующего генофонда пчел.

Директор Федерального научного центра пчеловодства Анна Брандорф считает, что применение правил в этом виде приведет к существенному сокращению пчелиных семей в России. Например, по ее словам, требование располагать пасеки не ближе 3 км друг от друга невозможно выполнить в традиционно пчеловодческих регионах - таких, как Кировская область или Башкирия. Там зачастую протяженность всего поселка составляет от 1,5 до 2 км. И в каждом доме есть пасека. Также из-за разности климата далеко не для всех регионов целесообразно устанавливать зимовники, как того требуют новые правила. А условие держать пасеку не ближе 300 метров от других животных ставит под угрозу существования личные подсобные хозяйства. В деревнях каждая семья содержит хозяйство. Получается, людей ставят перед выбором - либо пчел не заводить, либо требовать от соседа, чтобы он избавился от скотины, говорит эксперт. Неправильным Анна Брандорф считает и запрет на расположение пасек в удалении от болот - именно там для пчел водится лучший корм. Требование устанавливать ульи только из натуральных материалов она считает уместным разве что для пасек, которые специализируются на органической продукции.

По словам Брандорф, центр пчеловодства направил в Минсельхоз свои замечания к проекту и рассчитывает, что они будут рассмотрены в ближайшее время. В Минсельхозе "РГ" заверили, что проект будет доработан с учетом позиций всех заинтересованных сторон.

Там уточнили, что в личных подсобных хозяйствах содержится 93,3% пчелосемей. Всего в прошлом году было произведено 63,5 тыс. тонн меда.

Минсельхоз внес в правительство законопроект о маркировке животных
Экономика АПК Правительство Минсельхоз

Главное сегодня

Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки окончания пандемии
МИД РФ: США поощряют реваншизм из-за позиции по Курилам
В вузах увеличится число бюджетных мест на медицинских и IT-направлениях
ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов
Захарова прокомментировала призыв США к ЕС по "Северному потоку-2"
Как облегчат жизнь россиян законы декабря
В Роскачестве предостерегли от переедания мандаринов