Минздрав подготовился к масштабной вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как министерство подготовилось к масштабной вакцинации россиян от коронавируса. Министерство отработало схемы поставок и определилось с пунктами вакцинации. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

В ходе заседания премьер-министр РФ Михаил Мишустин задал вопрос о ходе подготовке к масштабной вакцинации от коронавируса. Отвечая главе правительства, министр сообщил, что схема доставки вакцин против коронавируса в регионы РФ полностью отработана. Разработаны логистические цепочки по поставке. "Составлен логистический паспорт всей страны", - заявил Мурашко. В этом документе определены все пункты вакцинации, схемы доставки вакцин для всех регионов. Как страны готовятся к вакцинации от коронавируса