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07.12.2020 12:09
Рубрика: Власть

Мишустин: Еще 2 тысячи школ получат субсидии на горячее питание

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство подготовило изменения в правила предоставления регионам субсидий, чтобы обеспечить учеников младших классов горячим питанием, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Благодаря этому с 1 января еще почти 2 тысячи школ получат на эти цели федеральную помощь.

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"С начала учебного года все регионы получили федеральные средства на обеспечение детей горячим питанием в учебных заведениях, где такая возможность есть", - напомнил глава кабмина. Сейчас это 38 тысяч школ по всей стране, а должно быть организовано, как поручил президент, во всех общеобразовательных организациях, добавил он.

- Субъекты Российской Федерации должны привести все оставшиеся школы в соответствие с требованиями, чтобы в полном объеме получать государственную поддержку. Тем более что таких образовательных организаций менее 1 процента, - подчеркнул премьер.

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