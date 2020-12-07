Мишустин утвердил для госкомпаний минимальную долю закупок товаров РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил для госкомпаний минимальную долю закупок товаров российского происхождения. Постановление начнет действовать с 1 января. Закупки, начатые до этого срока, будут проведены по действующим нормам.

В перечень включен 251 товар. Так, к 2023 году доля отечественной бытовой техники в закупках должна вырасти с 50 до 90 процентов, рентгеновских аппаратов - с 55 до 75 процентов.

Минимальный размер госзакупок отечественных портативных компьютеров в следующем году составит 50 процентов, а с 2023 года - уже 70.