Ключевые задачи сферы образования в XXI веке и способы применения цифровых технологий в обучении обсудят на VII глобальной конференции EdCrunch on Demand, которая проводится НИТУ "МИСиС" и Университетом 20.35 при поддержке Минобрнауки России и Mail.ru Group.

В этом году мероприятие пройдет с 8 по 10 декабря онлайн на специальной интерактивной платформе.

Задача EdCrunch - способствовать широкому внедрению новых образовательных технологий. Эта площадка вышла за рамки обычной конференции и с каждым годом становится все более важным, значимым и масштабным событием. Причем не только для академического, но и для бизнес-сообщества. Сегодня это целая экосистема, включающая множество мероприятий и проектов. Участники конференции обсудят возможности применения цифровых технологий в образовании, новые роли учителя и ученика в эпоху искусственного интеллекта и способы гибкого обучения в период кризиса, вызванного пандемией. На сессиях и дискуссиях восьми параллельных каналов платформы EdCrunch on Demand выступят 360 экспертов мирового уровня, разработчиков инновационных решений, EdTech-инвесторов и представителей венчурных фондов.

Сегодня НИТУ "МИСиС" - один из лидеров цифровой трансформации среди ведущих университетов благодаря активной работе в этом направлении, начатой в 2012 году. В рамках трека "Высшее образование" эксперты вуза расскажут, как отвечать на стоящие перед системой высшего образования вызовы, о главных составляющих цифровой трансформации вузов и новых направлениях подготовки студентов по Data Science, AI, Big Data, поделятся накопленным опытом и лучшими практиками, в том числе в развитии педагогического мастерства в условиях внедрения цифровых технологий в учебный процесс.

Один из ключевых игроков российского рынка образовательных технологий Mail.ru Group выступает не только генеральным партнером конференции, но и организатором тематического трека "EdTech-компании". Участники обсудят перспективы мирового EdTech-рынка в эпоху пандемии и динамику его роста в России, разработку и внедрение IT-технологий в образовании, поиск новых бизнес-моделей и кадров для EdTech-индустрии и актуальные запросы тех, кто учит и учится онлайн.

На сессиях платформы EdCrunch on Demand выступят 360 экспертов мирового уровня

Университет 20.35 представит сервисы по цифровой трансформации, которые будут полезны всем участникам системы образования: от представителей университетов и EdTech-компаний до учителей и HR-подразделений. Школьные педагоги смогут протестировать инструменты для эффективного перевода учебного процесса в онлайн, а преподаватели вузов - комплексные платформенные решения для создания индивидуальных образовательных траекторий, проектного обучения и сетевого взаимодействия университетов. Среди решений, которые будут представлены, - сервис образовательных подборок Steps, канал Go Online, проектно-образовательные интенсивы, Школа цифровой трансформации, франшизы и магистратуры Национальной технологической инициативы.