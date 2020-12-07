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07.12.2020 09:00
Рубрика: Экономика

Началась разработка новой версии самолета Sukhoi Superjet

Текст: Александр Степанов
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

"Ростех" ведет работу над новой версией самолета Sukhoi Superjet - SSJ New. Об этом заявил на брифинге генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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По его словам, разработка новой версии не означает, что Superjet капитально меняется. "Речь идет о замене импортных комплектующих на отечественные. Это, в том числе, и двигатель", - рассказал глава "Ростеха". Он отметил, что в 2023 году планируется завершить сертификацию двигателя ПД-8 для этого самолета. После этого, в 2024 году планируется выпускать уже новую версию самолета.

Чемезов пояснил, что "есть задача сделать самолет как можно более экономически выгодным. Наши комплектующие будут дешевле, чем импортные и, соответственно, самолет будет дешевле".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Госкорпорации Ростех Лайнер Superjet 100

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