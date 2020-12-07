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07.12.2020 15:22
Рубрика: Общество

Нацпарки получили 330 миллионов рублей на развитие экотуризма

Текст: Алексей Дуэль
На обустройство экологических троп в национальных парках России, создание визит-центров, благоустройство территории, организацию кемпингов и мест отдыха, а также закупку техники для обслуживания и поддержания этой инфраструктуры из федерального бюджета в этом году выделено более 330 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Минприроды. В ведомстве уточнили, что это все делается в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". Средства распределены между 23 нацпарками.
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Ранее "Общероссийский народный фронт" обратился к главе Минприроды Александру Козлову с предложением при распределении средств на развитие экотуризма не оставлять без внимания и заповедники. Из-за разного правового статуса нацпарков и заповедников последние не получают субсидии на работу с туристами, объяснили в ОНФ. По мнению общественников, эту ситуацию надо исправить.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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В министерстве проблему признали и добавили, что сейчас "обсуждается вопрос о расширении мероприятий федерального проекта с целью появления инструментов финансирования экологического туризма на территории заповедников".

"Развитие экологического туризма на особо охраняемой природной территории должно строго соответствовать ее основополагающим задачам, - пояснили в пресс-службе ведомства. - В первую очередь, это сохранение биологического разнообразия, природных комплексов и объектов. В рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", действительно, в настоящее время оказывается поддержка развитию экотуризма только на территории национальных парков".

За первые девять месяцев этого года все виды особо охраняемых природных территорий, подведомственных Минприроды, приняли 5,8 миллиона посетителей, подсчитали в ведомстве. Для сравнения за весь прошлый год туристический поток оказался чуть больше 8 миллионов человек. Больше всего гостей приезжают в нацпарки - 76,2% от всех экотуристов. В прошлом году доля нацпарков была еще больше - 82,4%. На государственные природные заповедники за неполный год пришлось 19,7% посетителей, что на 4,2% больше, чем в 2019 году. Заказники принимают 0,2% туристов.

В Минприроды считают, что изменение в структуре турпотока вызвано в первую очередь борьбой с коронавирусом, - главы регионов вводили разнообразные ограничения посещения общественных мест. Такие запреты в большей степени отразились на нацпарках, в то время как заповедники продолжали принимать посетителей.

Фото: Эмиль Матвеев / ТАСС
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"В 2020 году появилось много достойных проектов на особо охраняемых природных территориях, - добавили в Минприроды. - Наверное, самыми крупными стали межрегиональные - "Великий Уральский Путь" и "Заповедное сердце Юга Сибири". Также активно развивается подводный туризм в Алтайском заповеднике, где работает круглогодичная школа дайвинга международного уровня. На разработку межрегионального плана "Великий Уральский путь" в рамках федерального проекта выделено финансирование в размере 6 миллионов рублей".

В ведомстве рекомендовали обратить внимание туристов и на другие проекты. В Прибайкальском национальном парке открыт круглогодичный стилизованный глэмпинг, в нацпарке Таганай построены новые средства размещения, визит-центр, оборудованы экологические тропы, установлены знаки навигации. В Валдайском национальном парке работает новый экомаршрут общей протяженностью более 50 км - "Большая Валдайская Тропа".

Общество Природа Правительство Минприроды

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