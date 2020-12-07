Найден древнейший в мире указатель египетского царя Скорпиона

Египтологи из Боннского университета (Германия) расшифровали наскальную надпись, датируемую концом четвертого тысячелетия до нашей эры. Это оказался древнейший в мире географический указатель, установленный во времена правления царя Гора Скорпиона.

Отчет о проведенном исследовании опубликован на сайте Боннского университета. Оно было проведено немецкими египтологами совместно с министерством по делам древностей Египта.

Камень с надписью был найден два года назад в засушливом районе Вади эль-Малик к востоку от древнего египетского города Асуана. На нем в конце четвертого тысячелетия до нашей эры было высечено четыре иероглифа. Ученые перевели эту надпись так: "Владения царя Гора Скорпиона". На сегодняшний день это древнейший географический указать, известный науке. Отметим, что надпись относится к периоду образования египетского государства.

"Правитель по имени Скорпион был заметной фигурой на этапе возникновения первого территориального государства в мире, - говорит египтолог Людвиг Д. Моренц. - Он жил около 3070 года до нашей эры. Точные даты его жизни и продолжительность правления неизвестны. Имя "Скорпион" высечено на камне вместе с тремя другими иероглифами. Иероглиф в виде круга означает название местности: это самый старый в мире знак с названием конкретного места".

По его словам, науке известно очень мало письменных источников, рассказывающих о политических, социальных и экономических условиях, в которых люди жили более пяти тысяч лет назад. Поэтому новое открытие египтолог назвал настоящим обогащением мировой науки.

Профессор Моренц отметил, что расшифрованная надпись также является древнейшим образцом использования техники письма в этом отдаленном регионе. Несмотря на свою краткость, она дала египтологам очень важную информацию. Ко всему прочему, это еще и первый источник, рассказывающий о процессе колонизации долины Нила в письменной форме.

До Египта существовали другие государства с иной формой правления, но они были гораздо меньше по площади. Протяженность Египта в указанный период времени с севера на юг составляла около 800 километров.

"Фактически, несколько конкурирующих общин со своими центрами объединились в новое централизованное государство, - говорит профессор Моренц. - В то время королевские поместья, так называемые владения, были специально созданы на периферии для консолидации и укрепления империи фараонов".

Надпись также доказывает, что в четвертом тысячелетии институт администраций в Египте уже развивался. Это подтверждает и письменно задокументированный официальный титул царя Гора Скорпиона, и ранее полученные сведения о взимании в то время в Египте налогов и пошлин.

Все это вкупе свидетельствует о социально-экономических отношениях, которые были основаны на жестком контроле и строгой иерархии. Географический знак указывает и на особый статус и силу царя Скорпиона, в имени которого присутствует имя Гора - одного из главных египетских богов. То есть он был одновременно и земным правителем, и воплощением бога Гора.

Ранее археологи находили текстовые указатели тех времен, но это были совсем иные, более мелкие артефакты. Например, названия различных мест были обнаружены на древних "этикетках" различных товаров, цилиндрических печатях и надписях на судах. Каменный указатель найден впервые. Кстати, рядом с ним были обнаружены и другие ранние наскальные надписи, а также керамика того периода.