Не спешите обновляться. iOS 14.2 может испортить iPhone

Часть пользователей iPhone, установивших новейшую версию iOS 14.2, столкнулись с серьезными проблемами. Из жалоб, которые они публикуют на Reddit и форумах Apple, следует, что прошивка сокращает время автономной работы.

Один из владельцев iPhone SE 2020 рассказал, что его девайс ночью за 5-6 часов теряет около пяти процентов заряда, а также нагревается при зарядке.

Phone Arena отмечает, что проблемы могут начаться не сразу после установки iOS 14.2, а спустя некоторое время. Кроме того, в некоторых случаях некорректная работа начинается после перезагрузки смартфона.

По данным издания, сбой затронул в целом модели iPhone старше двух лет - iPhone XS, iPhone 7, 6s и iPhone SE первого поколения. "Есть надежда,что баг будет устранен с выходом iOS 14.3", пишет сайт.