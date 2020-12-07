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07.12.2020 00:35
Рубрика: В мире

Немецкая авиакомпания Lufthansa уволит 29 тысяч сотрудников

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

До конца 2020 года немецкая авиакомпания Lufthansa сократит 29 тысяч сотрудников. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на пресс-службу перевозчика, который планирует оставить в штате 109 тысяч человек. Таким образом, в ближайшее время работы лишится каждый пятый сотрудник Lufthansa.

Фото: EyesWideOpen/Getty Images
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Большинство рабочих мест - около 20 тысяч человек - сокращается в представительствах перевозчика за границей. Кроме того, авиакомпания недавно продала европейский бизнес дочерней компании общественного питания LSG, где работает 7500 сотрудников. Lufthansa, которую спасло государство, оказав ей финансовую поддержку во время пандемии, в последние месяцы ужесточила меры экономии и приняла решение о сокращении рабочих мест, сообщает немецкое издание Tagesschau. Убытки Lufthansa Group из-за коронавируса составили 5,6 миллиарда евро.

В перспективе количество сотрудников немецкого авиаперевозчика должно сократиться до 100 тысяч человек, в основном за счет неполного рабочего дня и добровольных увольнений, а также за счет увольнений по производственным причинам. Кроме того, сотрудники должны будут делать так называемые сберегательные взносы, а также добровольно отказаться от выплаты ряда бонусов и премий.

В пятницу члены профсоюза одобрили большую часть антикризисного пакета. Согласно информации, полученной Reuters, 71 процент членов профсоюза проголосовали за антикризисный пакет. Отказавшись от отпускных, рождественских надбавок и повышения заработной платы до конца 2021 года, сотрудники обязались внести средства в сберегательный фонд компании в размере более 200 миллионов евро для преодоления кризиса. В свою очередь, Lufthansa пообещала воздержаться от увольнений в 2021 году, а в перспективе до апреля 2022 года.

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