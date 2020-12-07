Новости

Умер актер и режиссер Александр Гордон 19:33
Путин проведет совещание по железнодорожной отрасли 19:28
Задержанных в Турции журналистов НТВ освободили 19:20
Первичная медико-санитарная помощь в регионах станет еще доступнее 19:15
Ресторан в Москве накажут за ковидные нарушения на дне рождения Виктории Бони 19:03
Беглов оценил возможность введения локдауна в Петербурге 19:02
Власти Кубы поздравили народ Венесуэлы с итогами парламентских выборов 18:52
Братья Руссо превратят "Тайлера Рейка" в большую франшизу 18:47
В Петербурге парковка на "улице баров" стала платной 18:45
Адвокат: Историк Соколов заранее спланировал убийство аспирантки 18:38
Россиянка обнаружена мертвой в Анкаре 18:32
Косачев: Нарушений в ходе выборов в Венесуэле не зафиксировано 18:01
На горнолыжный курорт Хибины не пустят иногородних туристов 18:01
Жителю Пскова начислили 427 тысяч рублей штрафа за забытый Mercedes 17:57
Расшифрован 2000-летний текст с защитой от пандемии 17:52
СИПРИ фиксирует рост производства оружия в мире 17:51
Древнейшие астероиды помогли раскрыть одну из тайн Солнечной системы 17:46
Apple представит новые мощные процессоры в 2021 году 17:42
Песков рассказал о решении вопроса с журналистами НТВ в Турции 17:39
Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи 17:33
Делегация "Альтернативы для Германии" посетит Москву 17:31
В Саранске впервые откроется резиденция мордовского Деда Мороза 17:30
В Москве начали устанавливать самое высокое в Европе колесо обозрения 17:27
Россияне назвали лучших актеров и актрис десятилетия 17:25
Москалькова разочарована решением французского суда по делу Винника 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
07.12.2020 18:47
Рубрика: Общество

На Луну до востребования

"Немецкая почта" готовится доставлять посылки на спутник Земли
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8330)
Прорыв в будущее или рекламный трюк? Дочка "Немецкой почты", компания Deutsche Post DHL, принимает заявки на отправку первой партии посылок... на Луну. Как пишет Die Welt, небывалая операция в сфере "космической логистики" может состояться уже в следующем году.
Идея отправлять частные посылки на Луну уже не кажется такой уж фантастической. Фото: astrobotic Идея отправлять частные посылки на Луну уже не кажется такой уж фантастической. Фото: astrobotic
Идея отправлять частные посылки на Луну уже не кажется такой уж фантастической. Фото: astrobotic

Все зависит от того, когда аппарат Peregrine ("Странник") американской компании Astrobotic "прилунится" на поверхности естественного спутника Земли. Вообще-то его старт, анонсированный еще три года назад, уже не раз переносился, но разработчики уверяют, что теперь-то "Странник" точно прибудет на место назначения до конца 2021-го.

Фото: скриншот youtube.com
Опубликовано видео посадки зонда "Чанъэ-5" на Луну

Для предстоящей высадки уже выбрали Озеро Смерти в северной части видимой стороны Луны. Это лунное море лежит между Морем Холода и Озером Сновидений - что и говорить, неплохое местечко для отгрузки почты. Каждый клиент получит подробную карту лунной местности, фото и видео с подтверждением доставки и именной сертификат. Акция явно рассчитана на эксцентричных романтиков, мечтающих отправить послание в космическое пространство.

В теории услугой сможет воспользоваться житель любого уголка планеты, который готов отдать 460 долларов за крохотную "лунную капсулу" шириной всего полдюйма (1,2 сантиметра) - это минимальный размер лунной посылки. За дюймовую ячейку придется выложить уже 1660 долларов. Конечно, по запросу можно попробовать пристроить на Луну и более габаритные вещи, однако килограммовая посылка будет стоить уже космические 1,2 миллиона - такие вот расценки за неземную логистику в 384 тысячи километров. Так что тех, кто давно мечтает избавиться от старого шкафа или еще какой-нибудь рухляди, ждет разочарование. А вот послать на Луну прабабкино кольцо, локон возлюбленной или первый выпавший молочный зуб своего чада вполне реально. Главное требование к такой посылке - ничего жидкого, скоропортящегося или органического.

"Сплавить в космос вредного босса, сварливую жену или экс-бойфренда вам не удастся, зато можно запечатать в лунный бокс фотографию "бывшего" и отправить восвояси - с глаз долой, из сердца вон", - шутит портал mobilegeeks.de. Правда, не обошлось без маркетинговой уловки. В отличие от научного оборудования, которое непосредственно выгрузят на лунный грунт, контейнер с посылками останется на борту аппарата. Да и получателей в бездушном космосе не будет - так что отправления останутся на Луне до востребования.

Общество Космос Освоение Луны

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили Карабах, Донбасс и вакцины от коронавируса
Берлин раскритиковал санкции США в отношении "Северного потока-2"
Собянин: Около 2 тысяч человек привились от COVID-19 за выходные
Роспотребнадзор утвердил правила перевозки и хранения "Спутник V"
Суд Парижа приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Как университеты учат иностранных студентов во время пандемии