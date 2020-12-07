Прорыв в будущее или рекламный трюк? Дочка "Немецкой почты", компания Deutsche Post DHL, принимает заявки на отправку первой партии посылок... на Луну. Как пишет Die Welt, небывалая операция в сфере "космической логистики" может состояться уже в следующем году.

Все зависит от того, когда аппарат Peregrine ("Странник") американской компании Astrobotic "прилунится" на поверхности естественного спутника Земли. Вообще-то его старт, анонсированный еще три года назад, уже не раз переносился, но разработчики уверяют, что теперь-то "Странник" точно прибудет на место назначения до конца 2021-го.

Для предстоящей высадки уже выбрали Озеро Смерти в северной части видимой стороны Луны. Это лунное море лежит между Морем Холода и Озером Сновидений - что и говорить, неплохое местечко для отгрузки почты. Каждый клиент получит подробную карту лунной местности, фото и видео с подтверждением доставки и именной сертификат. Акция явно рассчитана на эксцентричных романтиков, мечтающих отправить послание в космическое пространство.

В теории услугой сможет воспользоваться житель любого уголка планеты, который готов отдать 460 долларов за крохотную "лунную капсулу" шириной всего полдюйма (1,2 сантиметра) - это минимальный размер лунной посылки. За дюймовую ячейку придется выложить уже 1660 долларов. Конечно, по запросу можно попробовать пристроить на Луну и более габаритные вещи, однако килограммовая посылка будет стоить уже космические 1,2 миллиона - такие вот расценки за неземную логистику в 384 тысячи километров. Так что тех, кто давно мечтает избавиться от старого шкафа или еще какой-нибудь рухляди, ждет разочарование. А вот послать на Луну прабабкино кольцо, локон возлюбленной или первый выпавший молочный зуб своего чада вполне реально. Главное требование к такой посылке - ничего жидкого, скоропортящегося или органического.

"Сплавить в космос вредного босса, сварливую жену или экс-бойфренда вам не удастся, зато можно запечатать в лунный бокс фотографию "бывшего" и отправить восвояси - с глаз долой, из сердца вон", - шутит портал mobilegeeks.de. Правда, не обошлось без маркетинговой уловки. В отличие от научного оборудования, которое непосредственно выгрузят на лунный грунт, контейнер с посылками останется на борту аппарата. Да и получателей в бездушном космосе не будет - так что отправления останутся на Луне до востребования.