Объем производства масок в России вырос в 20 раз

Медицинская маска стала главным товаром в 2020 году. С начала пандемии объем производства медицинских масок в России вырос более чем в 20 раз - с 600 тысяч штук в сутки до 19 млн штук, а количество предприятий, работающих в этой сфере, возросло с 18 до 86, по данным Минпромторга. "Логичным результатом наращивания производственных мощностей стал выпуск двухмиллиардной медицинской маски уже в 2020 году", - сообщает ведомство.

Созданный резерв мощностей позволяет российским производителям выпускать более 30 млн масок в сутки, что полностью покрывает внутреннюю потребность в этом виде средств индивидуальной защиты как медицинских организаций, так и граждан. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, обеспеченность в целом по стране медицинскими масками системы здравоохранения с апреля по ноябрь выросла в четыре раза - с 4,4 до 17 недель запаса.

В начале ноября Минпромторг предложил ограничить госзакупки иностранных медицинских масок, кроме тех, что произведены в странах ЕАЭС. "Некоторые предприятия уже вынуждены прекратить производство в связи с отсутствием спроса. Без мер господдержки предприятия не смогут возобновить производство и на рынке образуется дефицит медицинских масок, который в последующем придется восполнять товарами из-за рубежа по завышенной цене", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства об этом. По данным производителей, на начало ноября объем остатков на складах составлял около 141 млн масок, а некоторые предприятия вынуждены прекратить производство из-за отсутствия спроса.

По данным Росстата и Федеральной таможенной службы за 2019 год объем российского рынка медицинских масок составил около 350 млн рублей, при этом уже на ноябрь прогнозные значения на 2020 год составляют 30 млрд рублей. По данным Федеральной налоговой службы об объемах потребления и средних ценах на товар "маска медицинская" максимальный суточный объем потребления составил 4 млн штук.

При этом маску необходимо носить везде, где трудно соблюдать социальную дистанцию, отмечает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев: "Это могут быть остановки общественного транспорта, уличные ярмарки и просто многолюдные улицы".

Среднесуточная потребность в масках в России оценивается в 10,8 млн штук

Медики настойчиво рекомендуют даже уже перенесшим коронавирус продолжать носить маски и пользоваться другими средствами индивидуальной защиты. Это позволит обезопасить ослабленный организм переболевшего от других вирусов, а также защитить окружающих. "Не всегда выделение "жизнеспособных" вирусов прекращается на десятый день после болезни, в отдельных случаях человек может оставаться заразным в течение еще некоторого времени", - рассказал "РГ" Лебедев. К тому же, отметил он, до сих пор нет однозначного ответа, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу. "Именно поэтому средствами индивидуальной защиты во время пандемии должны пользоваться абсолютно все: инфицированные и неинфицированные, больные и уже переболевшие", - настаивает специалист.