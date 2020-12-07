Почти половина россиян считают онлайн-собеседования при приеме на работу комфортными, показал опрос портала Роструда "Работа в России". Треть опрошенных признались, что для них нет разницы между очным собеседованием или в режиме онлайн.

Среди плюсов онлайн-собеседований россияне отмечают экономию времени на дорогу и возможность пройти несколько собеседований за пару часов. В то же время каждому пятому (20 процентов) домашняя обстановка не позволяет настроиться на рабочий лад - мешают родственники, домашние животные, нет подходящего места для видеообщения. Кандидатов на вакансии также беспокоят возможные проблемы с качеством связи и необходимость искать подходящий фон за спиной или тихое спокойное место для прохождения онлайн-собеседования.

В будущем практически все работодатели и соискатели перейдут в онлайн-формат, считают 27 процентов россиян. А 30 процентов уверены, что большинство собеседований все равно будет проводиться при личной встрече.

По словам рекрутеров, сегодня применяются два вида онлайн-собеседований - видеоинтервью с искусственным интеллектом (ИИ) и собеседование с человеком - рекрутером или потенциальным работодателем. Видеоинтервью с ИИ - новая технология, которую только недавно начали использовать кадровые агентства и компании. Современные технологии позволяют анализировать интонации голоса человека, изменение микромимики, а также смысл и логику ответов кандидата. После интервью программа дает оценку "проходимости" соискателя.

Такие технологии самостоятельно не выносят решений о найме сотрудников. Они лишь применяются для первоначальной оценки кандидатов. Однако надо иметь в виду, что некоторых соискателей могут попросить пройти видеоинтервью и ответить на некоторые вопросы перед "машиной". Такой формат интервью не применяется при поиске топ-ме­не­дже­ров и руководителей, но для оценки рядовых специалистов может использоваться.

Половина россиян считают онлайн-собеседования при приеме на работу комфортными

Само собеседование в онлайн-формате несильно отличается от его офлайн-варианта. Однако подготовка к нему может потребовать дополнительных шагов как от рекрутера, так и от кандидата.

- Кандидатам мы советуем продумать все до мелочей, поскольку рекрутер смотрит на ту картинку, которую ему предлагает потенциальный сотрудник, - рассказал генеральный директор международной рекрутинговой компании Hays в России Алексей Штейнгардт. - Имеет значение место, обстановка, освещение, одежда, прическа, макияж для женщин. Интервьюер смотрит на все в целом, на общий образ. Также чрезвычайно важно технически подготовиться к интервью: микрофон, камера, устойчивый интернет, тихая обстановка, возможность поделиться своим экраном при необходимости посмотреть документ, реализованный проект или презентацию. И, конечно, как при любом собеседовании, важна подготовленная самопрезентация и готовность вести диалог с рекрутером или потенциальным работодателем: слушать, отвечать на вопросы, задавать их и уточнять интересующие вас детали. Активность, позитив, доброжелательность, профессионализм - все как на обыкновенном собеседовании.

Рекрутер же, по словам Штейнгардта, должен научиться более тщательно "читать" кандидата. Именно потому, что ему предлагается смоделированная и, скорее всего, более идеальная картинка. Это не значит, что все стараются обманывать потенциального работодателя, но каждый хочет казаться чуть лучше - это совершенно нормально. Рекрутеру же необходимо оценить и профессиональные, и гибкие навыки человека, и его способность адаптироваться в коллективе, и соответствие корпоративной культуре.

Цифровая трансформация меняет не только найм персонала, но и большинство других бизнес-процессов. Согласно докладу The Future of Jobs 2020 Всемирного экономического форума, к 2025 году из-за новых технологий обновятся 40 процентов профессиональных навыков, а каждому второму сотруднику придется пройти переквалификацию.

Внедрение новых технологий и перераспределение работы между людьми и машинами приведет к сокращению 85 миллионов рабочих мест, но на смену им придут 97 миллионов новых. По мнению работодателей, они будут более адаптированы к новым технологическим реалиям с точки зрения взаимодействия между людьми, машинами и алгоритмами.