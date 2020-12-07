Оппозиция в Венесуэле лишилась контроля над парламентом

Коалиция социалистических партий Венесуэлы одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах. По данным местного ЦИК, возглавляемому Николасом Мадуро объединению удалось получить 67,6 процента голосов избирателей. В венесуэльский парламент, Национальную ассамблею, также прошел и оппозиционный блок "Демократический альянс", за который проголосовали почти 17,95 процента. Как отметили представители обширной группы международных наблюдателей, выборы в целом прошли без серьезных нарушений. Местному ЦИК еще предстоит утвердить окончательные результаты, но с уверенностью можно сказать, что сторонникам Мадуро удастся сформировать парламентское большинство.

"Мы умеем побеждать и проигрывать, и сегодня нам выпало победить. Пять лет назад точно так же были оглашены результаты выборов, и в тот раз я признал наше поражение. Спустя пять лет я говорю о том, что у нас новая Национальная ассамблея, и мы добились огромной победы на выборах", - заявил Николас Мадуро. Кстати, накануне голосования он обещал, что уйдет в отставку, если оппозиция одержит победу.

За выборами наблюдали около сотни международных представителей из 34 стран, включая Россию и Китай, а также США, Индию, Иран, Турцию и ЮАР. В этом году в качестве наблюдателей выступили и довольно известные политические фигуры. Так, экс-президент Боливии Эво Моралес возглавил боливийскую наблюдательную комиссию. В аналогичном качестве провели воскресенье бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа и экс-президент Парагвая Фернандо Луго.

Наиболее "опытным" наблюдателем из числа политиков в этот раз стал экс-глава правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, который уже в третий раз работает в этом качестве на венесуэльских выборах. В день голосования Сапатеро отметил, что всем политическим силам в стране были предоставлены равные условия, а итоги голосования должны "положить конец санкциям в отношении нынешнего венесуэльского правительства". Он также обратился к руководству стран Евросоюза с призывом переосмыслить их подходы к выстраиванию отношений с Каракасом.

Российская миссия по наблюдению за выборами в Венесуэле во главе с зампредседателя Государственной Думы Игорем Ананских высоко оценила организацию голосования. "Подготовка на высшем уровне: тотальная компьютеризация процесса. На улицах спокойно, люди занимают очередь перед участками и спокойно, с соблюдением 1,5-метровой дистанции в ней стоят. Участки охраняются в связи с возможными сюрпризами от оппозиции, бойкотирующей выборы", - рассказал депутат в комментарии для ТАСС.

Оппозиция в Венесуэле лишилась контроля над парламентом

Явка в этом году, по данным ЦИК, действительно оставляет желать лучшего - на участки пришли 5,3 миллиона человек из 20 миллионов избирателей, то есть 31 процент. Столь низкий показатель отчасти объясняется тем, что 27 оппозиционных движений во главе с самопровозглашенным президентом Хуаном Гуайдо отказались от участия в выборах и обратились с призывом к своим сторонникам бойкотировать голосование. Вполне обоснованные пандемией коронавируса опасения граждан также внесли свои коррективы в процесс волеизъявления.

Относительно невысокие показатели явки для Венесуэлы далеко не новость, а бойкот выборов со стороны местной оппозиции давно превратился в своего рода фирменный знак противников боливарианской идеи, заложенной бывшим президентом Уго Чавесом. Рекорд "антиявки" был установлен в стране в 2005 году, когда на выборы пришло всего 25% электората. Оппозиция тогда тоже отказалась от участия, и партия Чавеса, называвшаяся в тот период "Движение за Пятую Республику", одержала победу, и новый состав парламента благополучно отработал положенные пять лет.

Так, по всей видимости, будет и сейчас. Но оппозиция благодаря усилиям собственных лидеров лишилась контроля над главным законодательным органом страны, а Хуану Гуайдо в итоге 5 января 2021 года придется покинуть пост председателя Нацассамблеи. С другой стороны, победа социалистической коалиции в этот раз совсем не ошеломительная. Результаты свидетельствуют о том, что поддержка "патриотического полюса" объективно все-таки снижается. И в этом смысле, будущие пять лет работы нового состава парламента следует воспринимать как шанс для Мадуро и его сторонников вернуть былую популярность боливарианской идее.