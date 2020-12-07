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07.12.2020 19:07
Рубрика: Экономика

Время полимера

Переработка повысит доходность углеводородов
Текст: Аркадий Говоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8330)
Доля нефтегазовых доходов в бюджете страны на фоне рекордного падения котировок в этом году составит 27,8%, против 39,3% в 2019 году. В зависимости от цен на энергоресурсы она будет меняться, но даже по самым пессимистичным прогнозам останется выше 25% в ближайшие годы, по оценке Минфина. Кроме того, ожидается рост доходов от торговли продуктами нефтехимии (глубокой переработки нефти и газа), с более высокой добавленной стоимостью, иногда в несколько раз превышающей стоимость сырья, из которого она была произведена.

"Нефтехимия - одна из наиболее быстрорастущих отраслей экономики мира, и в ближайшие 15 лет спрос на нее будет опережать средние темпы роста потребления нефти", - заявил вице-премьер Александр Новак во время поездки на комбинат "ЗапСибНефтехим". По словам вице-премьера, несмотря на существующий прогресс развития отрасли в нашей стране и огромный ресурсный потенциал России, ее доля в мировом нефтехимическом производстве пока остается совсем небольшой - всего около 2,5%. Чтобы исправить ситуацию, в России планируется создать шесть нефтегазохимических кластеров, один из которых в Арктике.

Фото: Istock
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Производство автомобильного бензина, авиакеросина и генерация электричества еще долго будут зависеть от ископаемого топлива. Спад мирового спроса на углеводородное сырье, вызванный пандемией COVID-19, породил иллюзию быстрого и легкого энергоперехода (использования возобновляемых источников энергии - ВИЭ). Но дело это очень долгое и затратное и по карману лишь очень богатым странам. Даже в Европе их можно пересчитать на пальцах одной руки. Для большинства же мировых потребителей энергоресурсов, в том числе самых крупных, таких как Индия и Китай, определяющими факторами по-прежнему остаются их доступность и цена.

"Даже самые радикальные сценарии декарбонизации не предполагают отказа от нефти и газа, - говорит директор по консалтингу в секторе госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова. - Прогнозы развития мировой энергетики компании ВР, ОПЕК, МЭА и прочих показывают, что углеводороды будут занимать значительную долю в потреблении первичных энергоресурсов как минимум до 2050 года". По ее мнению, в перспективе 20-30 лет нефть и газ будут оставаться одним из ключевых источников пополнения российского бюджета. Наша страна является одним из самых низких по себестоимости производителей в мире (без учета налогов), и конкуренцию на рынке мы вполне можем выдержать.

При этом нефтегазовой отрасли предстоит пройти определенную трансформацию. "Нужно соответствовать меняющемуся на мировом рынке спросу на различные виды энергоносителей и производить продукцию более высоких переделов, - отмечает директор департамента консалтинга "Делойт", СНГ Павел Евтеев. - Речь может идти о производстве альтернативных источников энергии (например водородного топлива), а также дальнейшем развитии нефтегазохимии. Последнее означает не только создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Это еще и рабочие места, и использование современных технологий на всей производственной цепочке - что ведет к мультипликативному эффекту на экономику".

Один рубль в нефтехимии создает дополнительно 1,9 рубля валового внутреннего продукта в экономике. Это происходит за счет развития перерабатывающих и потребляющих синтетическую продукцию отраслей, а также смежных сфер - инжиниринга, машиностроения и других. Кроме того, например, глубокая переработка этана увеличивает добавленную стоимость создаваемой из него продукции в четыре раза.

Фото: REUTERS
Глава ФСЭГ: Уровень потребления газа восстановится к 2022 году

Нефтехимическая отрасль доказала свою устойчивость в период кризиса. Несмотря на COVID-19, она не покажет значительного падения по итогам 2020 года, в том числе за счет дополнительного устойчивого спроса на отдельные виды продукции - средства защиты и одноразовую упаковку. В этом году был принят инструмент по поддержке нефтехимии на сжиженном углеводородном газе и этане, который позволил приступить к реализации нескольких крупных проектов (например, Амурский газохимический комплекс, Иркутский завод полимеров и Балтийский химический комплекс). На сегодня в России заявлено более 20 проектов в нефте- и газохимической отраслях с суммарным объемом инвестиций более 4 трлн рублей, из которых около 1 трлн рублей находятся уже в высокой стадии проработки. Большинство из них ориентировано на экспорт продукции, но потенциал роста есть и на внутреннем рынке. Например, потребление основных пластиков на одного человека в России более чем в два раза меньше, чем в Европе. Поэтому развитие отраслей-потребителей, в первую очередь строительства и производства упаковки, также станет точкой роста и химической отрасли.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Сергей Тихонов
Экономика Отрасли Нефть и газ

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