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07.12.2020 19:15
Рубрика: Общество

Первичная медико-санитарная помощь в регионах станет еще доступнее

Текст: Елена Манукиян

Количество новых фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности может увеличиться в три раза в следующем году, сообщили в Минздраве. В 71 регионе уже выделены участки под строительство более 1,2 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов и заключены 92% всех запланированных контрактов. Еще 132 ФАПа регионы построят на сэкономленные средства.

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Как пояснила руководитель департамента организации медицинской помощи и санитарно-курортного дела Екатерина Каракулина, за последние три года построены более 850 новых пунктов оказания первичной медпомощи, еще 1,3 тыс. были модернизированы. Столько же с 2018 года закуплено медицинских передвижных комплексов: это клиники модульного типа, предназначенные для работы в выездных условиях. Благодаря им ежегодно более 700 тыс. россиян, проживающих в отдаленных районных, получают первичную медико-санитарную помощь.

"Сегодня каждый комплекс совершает более 58 выездов в год, в среднем его медицинские бригады принимают до 24 пациентов за выезд", - рассказала она.

По словам Каракулиной, в этом году должно быть поставлено более 500 медицинских передвижных комплексов в 23 российских региона, 300 из которых уже закуплены и приступили к работе, на остальные заключены контракты, поставки ожидаются в ближайшее время. Руководитель департамента подчеркнула, что в нашей стране 54 компании выпускают такие комплексы, приоритет при закупке предоставляется российским производителям.

Также она рассказала, что всего на строительство ФАПов и поставку в регионы медицинских передвижных комплексов за три года потрачено более 30 млрд рублей, половина из этих средств - в 2020 году. Это позволило повысить доступность первичной медико-санитарной помощи жителям регионов.

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