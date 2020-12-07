Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
07.12.2020,  
10:03
Текст:  Яна Шамаева

Первый индийский авианосец успешно прошел испытания

Фото: Indian Navy Фото: Indian Navy
Фото: Indian Navy

Первый индийский авианосец "Викрант" успешно прошел швартовые испытания, сообщает портал N+1. Специалисты проверили работу четырех его газотурбинных двигателей LM2500, трансмиссии, гребных винтов с изменяемым ходом и системы управления.

Фото: youtube.com
Вместо танка: сможет ли "Корнет" потопить авианосец

Также проверку прошли рулевой привод, системы кондиционирования, насосная система, оборудование пожаротушения, генераторы и системы питания и палубная аппаратура.

Далее кораблю предстоят испытания в море, которые ВМС Индии планируют начать в первом полугодии 2021 года. В море специалисты проверяют, как в реальных условиях работает бортовое оборудование корабля, соответствует ли он характеристикам, заложенным в проекте, в том числе скорости, остойчивости и ходкости.

"Викрант" начали строить в 2009 году. В 2013 его спустили на воду, а в 2015 вывели из дока для достройки у причальной стенки. Достроить его и провести швартовые и ходовые испытания изначально планировалось до конца 2015 года, но позже эти сроки сдвинули.

Корабль спроектирован по схеме STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recoverw - короткий взлет, аэрофинишерная посадка). Водоизмещение судна при длине в 262 метра и ширине 60 метров составляет 40 тысяч тонн. Авианосец может развить скорость до 28 узлов, а дальность хода составляет восемь тысяч морских миль или 14800 километров.

Также "Викрант" имеет четыре артиллерийские установки калибром 30 и 76 миллиметров и пусковые установки зенитных ракет. В авиагруппу корабля войдут 40 летательных аппаратов, в том числе 15 российских истребителей МиГ-29К.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
испытания
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия испытала в Сирии дроны-камикадзе 10:44
"Оруженосец" Су-57: The Drive оценил новые способности "Охотника" 03.12.2020
Начались летные испытания беспилотника С-70 "Охотник" как перехватчика 02.12.2020
Индия
Фото: Пресс-служба ЦВО
В США высоко оценили российские машины поддержки танков "Терминатор" 10:06
Управляемость индийского самолета улучшили парашютами 24.11.2020
Советский средний танк Т-55 станет памятником в Индии 22.11.2020
авианосцы
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Под Санкт-Петербургом разместят береговые ракетные комплексы "Бал" 09:41
СМИ: Испытания авианосца "Адмирал Кузнецов" начнутся в 2022 году 04.12.2020
Вместо танка: сможет ли "Корнет" потопить авианосец 13.11.2020