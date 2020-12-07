Первый индийский авианосец успешно прошел испытания

Первый индийский авианосец "Викрант" успешно прошел швартовые испытания, сообщает портал N+1. Специалисты проверили работу четырех его газотурбинных двигателей LM2500, трансмиссии, гребных винтов с изменяемым ходом и системы управления.

Также проверку прошли рулевой привод, системы кондиционирования, насосная система, оборудование пожаротушения, генераторы и системы питания и палубная аппаратура.

Далее кораблю предстоят испытания в море, которые ВМС Индии планируют начать в первом полугодии 2021 года. В море специалисты проверяют, как в реальных условиях работает бортовое оборудование корабля, соответствует ли он характеристикам, заложенным в проекте, в том числе скорости, остойчивости и ходкости.

"Викрант" начали строить в 2009 году. В 2013 его спустили на воду, а в 2015 вывели из дока для достройки у причальной стенки. Достроить его и провести швартовые и ходовые испытания изначально планировалось до конца 2015 года, но позже эти сроки сдвинули.

Корабль спроектирован по схеме STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recoverw - короткий взлет, аэрофинишерная посадка). Водоизмещение судна при длине в 262 метра и ширине 60 метров составляет 40 тысяч тонн. Авианосец может развить скорость до 28 узлов, а дальность хода составляет восемь тысяч морских миль или 14800 километров.

Также "Викрант" имеет четыре артиллерийские установки калибром 30 и 76 миллиметров и пусковые установки зенитных ракет. В авиагруппу корабля войдут 40 летательных аппаратов, в том числе 15 российских истребителей МиГ-29К.