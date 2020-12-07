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07.12.2020 19:42
Рубрика: Происшествия

Право заработать

Петербуржец оспорил увольнение в период нерабочих дней
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Спецвыпуск № 276(8330)
Московский районный суд Петербурга на днях вынес решение, которое имеет все шансы стать прецедентным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудник, лишившийся должности в весенний период нерабочих дней, смог доказать, что написал заявление об увольнении по собственному желанию под давлением работодателя. Мужчину не только восстановили на работе, но и велели компании выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул.

Работодатель не вправе расширять список причин для увольнения

В своем решении суд указал, что в период ограничительных мер и ухудшения эпидемической обстановки деловая активность снизилась и найти работу стало сложнее. Соответственно, увольнение "в никуда" работника по собственному желанию явно не соответствует требованиям разумной осмотрительности. На этом основании петербуржца и восстановили на работе. По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, взысканная плата за вынужденный прогул составила 241 тысячу рублей, также сотрудник получит компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

Суды Петербурга успели рассмотреть несколько дел, когда сотрудников увольняли, использовав пункт 7 части 1 статьи 83 ТК РФ, который подразумевает увольнение в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств. В таких случаях суды также становились на сторону работников, ведь чрезвычайная ситуация в стране не объявлялась ни весной, ни сейчас. Соответственно, применять эту статью работодатели не имели права.

Как говорит эксперт системы "Актион Право" Оксана Волкова, Роструд еще в апреле предостерег работодателей от понуждения сотрудников к увольнению. Но не все учли рекомендации. В недавней практике юриста Единого центра защиты Дмитрия Першина был случай, когда женщину-повара уволили за прогул в кафе, которое было закрыто из-за ограничительных мер. Другая клиентка Першина работала у индивидуального предпринимателя. Весной, когда государство помогало ИП и перечислило им средства для обеспечения сотрудникам зарплаты хотя бы в размере МРОТ, работодатель забрал эти деньги себе.

Роструд еще в апреле предостерег работодателей от понуждения сотрудников к увольнению

Если сотрудник понимает, что его уволили незаконно, то он имеет все шансы добиться справедливости, считает адвокат адвокатской конторы "Бородин и Партнеры" Ольга Туренко. Эксперт советует обращаться с жалобами в трудовую инспекцию и прокуратуру. Также можно обратиться в суд.

Фото: Fascinadora / istock
Минимальный размер оплаты труда будет невозможно понизить

Правда, людей, которые никогда не судились, смущает сама процедура, а на адвокатов денег у тех, кто лишился работы, тоже, как правило, нет. Опрошенные "РГ" эксперты предлагают руководствоваться принципом разумности. Если выплата, на которую претендует уволенный, сопоставима с вознаграждением адвоката, имеет смысл либо воспользоваться бесплатной юридической помощью, либо участвовать в процессе без приглашенных юристов. Трудовое законодательство хорошо защищает права работников, и судебная практика показывает, что если человека действительно уволили безосновательно, он сможет добиться справедливости.

Происшествия Правосудие Суд Власть Право Трудовое право Трудовое законодательство

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