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07.12.2020 14:26
Рубрика: Общество

Почти три миллиона россиян написали экодиктант

Текст: Владимир Емельяненко

Всероссийский экологический диктант, который прошел с 15 по 18 ноября, написали рекордное за его 5-летнюю историю число участников - свыше 2,8 миллиона человек. Экодиктант писали школьники, студенты, взрослые, представители федеральных министерств и ведомств, сотрудники российских корпораций. Сами активными - 64 процента участников - оказались учащиеся средних школ, сообщает портал Экодиктант.рус.

Фото: Антон Вергун / ТАСС
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- Событие масштабное, потому как никто не ожидал такой экоактивности, например, от космонавтов, сельхозпроизводителей, сенаторов, парламентариев или бизнеса, - говорит депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. - Оказывается всем важно знать - как грамотно раздельно сортировать мусор, что означают знаки на бытовой технике или почему нельзя сжигать осенние листья.

Из-за пандемии коронавируса диктант прошел в трех форматах - 5 процентов в очном, 25 процентов - в онлайн и 70 процентов в смешанном формате. Причем в онлайн-формате принять участие в написании диктанта можно еще в течение двух дней, используя портал Экодиктант.рус.

В целом организаторы довольны не столько уровнем экологической грамотности, она пока недостаточна, сколько ростом числа участников и их желанием эту грамотность повышать. По итогам написания диктанта, в зависимости от количества набранных баллов, можно получить, зайдя на сайт экодиктатнта, электронный сертификат участника или диплом победителя I, II, III степеней в личном кабинете участника или на электронную почту. Те же, кто писал диктант на онлайн-площадках, сертификаты или дипломы могут получить у организаторов.

Общество Экология Общество Образование

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