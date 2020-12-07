Поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую медаль в своем саду

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года американская поэтесса Луиза Глюк первой из лауреатов получила свою награду. Церемония прошла у нее дома в Кембридже, штат Массачусетс, США.

Как сообщили в Нобелевском фонде, церемония награждения состоялась 6 декабря. Литератор получила медаль и диплом в своем саду "в прекрасный зимний день".

Луиза Глюк получила высокую награду за "безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее".

"Она принадлежит к числу самых выдающихся лириков современной американской литературы, - пояснил председатель Нобелевского комитета Андерс Ульссон на пресс-конференции в Шведской академии. - В ее поэзии присутствует много юмора и остроумия", - цитирует представителя Нобелевского фонда ТАСС.

В этом году Нобелевская неделя станет самой необычной за всю историю премии. Большинство награждений и других важных событий пройдут в онлайн-режиме. Лауреаты получат медали и дипломы в своих странах, а это Великобритания, Германия, Италия и США, в сотрудничестве со шведскими дипломатическими миссиями. Эти исторические торжественные моменты запишут на видео и покажут 10 декабря, в день смерти Нобеля. Трансляцию из ратуши Стокгольма и университета Осло будут вести шведский телеканал SVT и норвежский NRK.

Кстати

Денежная составляющая Нобелевской премии в этом году на выросла на 1 млн и равна 10 млн крон ($1,18 млн). Эксперты уже подсчитали, что лауреаты этого года смогут рассчитывать на более значительное денежное вознаграждение. Причин несколько: во-первых, Нобелевский фонд увеличил размер премии более чем на 10 процентов. Во-вторых, сказалось укрепление кроны. Наконец, не пришлось тратить средства на приглашение гостей на торжества.