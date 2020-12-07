Половина россиян сделала прививку от гриппа

В России от гриппа привита половина населения страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это 72,5 миллиона человек, в том числе за счет средств федерального бюджета 63,6 миллиона", - привела она данные в ходе президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Работа по противодействию другим респираторным инфекциям постепенно дает результат. С 47 до 42 снизилось количество регионов с превышением недельных порогов по заболеваемости ОРВИ, отметила Попова. Превышение преимущественно формируется за счет заболеваемости взрослого населения.